2018-07-20T18:11:01+03:00
В мире

Резня в Германии: иранец ранил ножом 14 человек

К счастью, никто не умер
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Терактами с применением ножей и мачете в Германии, Франции, Британии, Бельгии и других европейских государствах уже никого не удивишьТерактами с применением ножей и мачете в Германии, Франции, Британии, Бельгии и других европейских государствах уже никого не удивишьФото: REUTERS
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Нападение на немцев произошло в переполненном автобусе в городе Любек. Во время остановки мужчина примерно 30-35 лет сбросил с себя рюкзак, вынул кухонный нож и начал резать всех вокруг. В результате 12 человек получили легкие ранения, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В рюкзаке при этом находился коктейль Молотова, который тут же воспламенился.

- Это была бойня, - приводит слова очевидца издание Luebecker Nachrichten. - Один из пострадавших встал, чтобы уступить место пожилой женщине, и в это время преступник ударили его ножом в грудь.

Водитель автобуса, как только увидел дым, сразу остановился и открыл все двери, чтобы люди смогли выбежать. Как пишет газета, поблизости находились полицейские, которые смогли быстро задержать нападавшего. Им оказался уроженец Ирана. Мотивы его поступка выясняются. Полиция сейчас опрашивает 30 свидетелей из автобуса. При этом в местной прокуратуре не исключают версию теракта.

ЕВРОПА НА НОЖАХ

Терактами с применением ножей и мачете в Германии, Франции, Британии, Бельгии и других европейских государствах уже никого не удивишь. В конце августа прошлого года в Брюсселе, Марселе и Лондоне (возле Букингемского дворца) были совершены нападения с ножами на полицейских и обыкновенных жителей. Все это произошло в один день. 28 июля 2017-го в Гамбурге мужчина, крича «Аллаху акбар», ворвался в супермаркет и начал резать всех на своем пути. А несколькими месяцами ранее, выходец из Ганы, угрожая мачете, изнасиловал 23-летнюю немку на глазах у ее молодого человека. Одним из последних громких инцидентов стала резня в поезде в немецком городе Фленсбург. Уроженец Чечни ранил двух человек, после чего был застрелен полицейскими.

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