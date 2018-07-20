2018-07-20T18:12:27+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Определены даты Российского инвестиционного форума-2019

Мероприятие состоится в Сочи 14–15 февраля
Поделиться:
На заседании подвели итоги Форума, cостоявшегося в феврале 2018 годаНа заседании подвели итоги Форума, cостоявшегося в феврале 2018 года
Изменить размер текста:

20 июля в Сочи под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума.

Докладчиками выступили советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На заседании подвели итоги Форума, cостоявшегося в феврале 2018 года, а также обсудили организационные вопросы проведения Российского инвестиционного форума в 2019 году, в том числе касающиеся условий участия в мероприятии, запуска пригласительной кампании, подготовки площадки Форума и инфраструктуры Краснодарского края и города Сочи, формирования концепции деловой программы и традиционной выставки регионов в рамках Форума. Особое внимание было уделено вопросу предоставления более широких возможностей для выступления в рамках основной программы представителям средних и малых предприятий.

Кроме того, в рамках стартового дня Российского инвестиционного форума запланировано провести мероприятия форума «Здоровое общество. На пути к цели: 80+», который станет объединенной площадкой для обсуждения и мониторинга национальных программ и федеральных проектов, связанных с формированием здорового общества.

По итогам заседания Дмитрий Козак объявил датами проведения очередного Российского инвестиционного форума 14–15 февраля 2019 года.

По словам советника Президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова, Российский инвестиционный форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для привлечения инвестиций в российские регионы: «С каждым годом мы видим рост количества участников, в том числе иностранных, рост объема заключенных сделок. В частности, на Форуме-2018 рост количества участников составил 27% по сравнению с предыдущим годом. Расширяется программа мероприятий в рамках Форума, добавляются новые форматы, растет количество экспонентов выставки. Это говорит о том, что Форум предоставляет широкий спектр возможностей для регионов продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность иностранным и российским инвесторам, обсудить совместные проекты и межрегиональное сотрудничество. Площадку Форума необходимо использовать для стимулирования региональной работы не только в экономике, но и в социальной и других сферах». Подробности на официальном сайте Российского инвестиционного форума rusinvestforum.org.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилёва: «Мы производим уголь премиального класса и работаем с ним на экспортном рынке»
Руководитель компании на сессии ПМЭФ-2018 рассказала о перспективах завоевания азиатского рынка и как ввод в производство двух новых шахт поможет выйти на новые обороты развития производства
«Искусственный интеллект подскажет вам ваше призвание»
Руководитель центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков - о том, как будет устроен рынок труда будущего [видео]
Новости 24
«Играли красиво»: Путин поблагодарил Черчесова за работу на ЧМ-2018
Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак
«Стабильна и имеет большой запас прочности»: Путин оценил российскую экономику
Новогодние праздники в 2019 году продлятся десять дней
Путин допустил возможность проведения в России летней Олимпиады
В России планируется создание рыбной биржи
На форуме «Сообщество» призвали новый состав Общественного совета Минприроды России заняться решением социально-экологических конфликтов
На Украине маршрутка врезалась в фуру, 11 человек погибло
Правительство одобрило сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал
Селфи вместо пин-кода: MasterCard запустит новую систему оплаты
«Принцип «поймал-отпусти» в рыболовстве распространять сейчас нельзя»: Шестаков
Россия направила США предложения по возвращению беженцев в Сирию
Томас Бах: МОК готов принять Россию обратно
В России введут ограничение суточной нормы вылова для рыболовов
ФСБ хочет признать бурого и гималайского медведей ценным ресурсом
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
Турция и Нидерланды договорились возобновить дипломатические отношения
Китайские химики предложили революционный способ отбеливания зубов
Google начал показывать фотографии Дональда Трампа по запросу "idiot"
Брюссель и Лондон согласовали 80% условий для соглашения по Brexit
Минфин создал департамент по противодействию антироссийским санкциям
Сенцов попросил не "сгущать краски" вокруг его состояния здоровья
Microsoft сообщила о попытках кибератак на кандидатов в конгресс США
Ученые нашли причину развития неизлечимого рака груди
Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт на $500 млрд‍
Черчесов: матч Россия - Хорватия был лучшим на ЧМ-2018
Украинская полиция нашла на видео предполагаемого убийцу журналиста Павла Шеремета
МИД России выразил решительный протест послу Греции