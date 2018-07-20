«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Иркутской области: «Акция позволяет взглянуть на проблему по-иному»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-20T18:29:29+03:00

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Четыре дня жители Иркутска, Ангарска, Уссолье-Сибирское и Нижнеудинска приходили к мобильным пунктам с эмблемой II Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Интерес к акции во всех городах области был очень большой.

Это мероприятие вызывает искренний интерес жителей области.

На торжественной церемонии, посвященной акции, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко отметил, что с 2016 года регион активно принимает участие во всероссийских информационно-коммуникационных кампаниях. И каждый раз эти мероприятия вызывают искренний интерес жителей области.

Каждый сделанный тест на ВИЧ позволяет спасти жизнь.

- В настоящее время более 600 тысяч человек охвачено профилактическими мероприятиями, проведено тестирование более 11 тысяч человек, - прокомментировал Олег Николаевич. - Благодаря консолидированной работе министерств и ведомств области, работодателей, социально-ориентированных НКО, волонтеров формируется глобальная среда безопасного поведения. Благодаря объединению усилий с 1999 года в Иркутской области наметилась тенденция к увеличению протестированных на ВИЧ-инфекцию. В сравнении с прошлым годом, по итогам 6 месяцев 2018 года, на 0.9% снизилась заболеваемость. Также произошло снижение смертности. Благодаря таким акциям, задачу по снижению заболеваемости и распространения ВИЧ-инфекции мы обязательно выполним.

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Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу, главный врач ГБУЗ «ИОЦ СПИД» Юлия Плотникова обратила внимание участников мероприятия, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - это прекрасно реализованная идея, призывающая все общество взглянуть на общую для всех проблему совершенно по-иному:

- Иркутская область столкнулась с проблемой ВИЧ-инфекции довольно рано, - пояснила Юлия Кимовна. - И в этой связи сформировались ложные стереотипы о том, что это заболевание - удел лишь социально дезадаптированных людей, и неправильные представления о заболевании. Сегодня ВИЧ-положительные люди – это обычные люди, социально активные взрослые, имеющие семью, работу, образование. На самом деле ведь достаточно всего лишь одной рискованной ситуации, в которой человек пренебрегает, возможно, устаревшими нормами морали о верности, пренебрегает средствами защиты. И понимая это, пусть каждый ответит честно себе на вопрос, а сколько таких рискованных ситуаций было в его жизни? И тогда будет очевидно, что дело борьбы с ВИЧ-инфекцией - это дело каждого из нас. Сегодня благодаря государственной поддержке мы имеем возможность проводить бесплатное тестирование для всех желающих. Каждый сделанный тест на ВИЧ позволяет спасти жизнь.

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Главврач ГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» Жанна Есева в своем выступлении поприветствовала организаторов и участников акции, отправившихся в путешествие через всю страну, чтобы сделать ее население более здоровым. «Когда мы повысим грамотность наших граждан в вопросах ВИЧ-инфекции, вместе мы достигнем хороших результатов в борьбе с данной болезнью», - констатировала Есева.

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Представитель АНО «Страна положительных людей» Олег Лайченко выразил признательность организаторам акции за серьезную профилактическую работу, проведенную на территории Иркутской области. «ВИЧ – это инфекция, похожая на любое другое хроническое заболевание. Ранняя диагностика, стремление к здоровому образу жизни позволяют жить полноценной жизнью. Но важно, чтобы мы все вместе продолжали бороться с распространением этой болезни».

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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