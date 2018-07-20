2018-07-20T18:29:29+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Иркутской области: «Акция позволяет взглянуть на проблему по-иному»

Иркутская область стала восьмым регионом, принявшим участие в акции Минздрава России. Мобильные пункты тестирования двинулись в сторону Красноярска
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Иркутская область стала восьмым регионом, принявшим участие в акции Минздрава России.Иркутская область стала восьмым регионом, принявшим участие в акции Минздрава России.
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Четыре дня жители Иркутска, Ангарска, Уссолье-Сибирское и Нижнеудинска приходили к мобильным пунктам с эмблемой II Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Интерес к акции во всех городах области был очень большой.

Это мероприятие вызывает искренний интерес жителей области.

Это мероприятие вызывает искренний интерес жителей области.

На торжественной церемонии, посвященной акции, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко отметил, что с 2016 года регион активно принимает участие во всероссийских информационно-коммуникационных кампаниях. И каждый раз эти мероприятия вызывают искренний интерес жителей области.

Каждый сделанный тест на ВИЧ позволяет спасти жизнь.

Каждый сделанный тест на ВИЧ позволяет спасти жизнь.

- В настоящее время более 600 тысяч человек охвачено профилактическими мероприятиями, проведено тестирование более 11 тысяч человек, - прокомментировал Олег Николаевич. - Благодаря консолидированной работе министерств и ведомств области, работодателей, социально-ориентированных НКО, волонтеров формируется глобальная среда безопасного поведения. Благодаря объединению усилий с 1999 года в Иркутской области наметилась тенденция к увеличению протестированных на ВИЧ-инфекцию. В сравнении с прошлым годом, по итогам 6 месяцев 2018 года, на 0.9% снизилась заболеваемость. Также произошло снижение смертности. Благодаря таким акциям, задачу по снижению заболеваемости и распространения ВИЧ-инфекции мы обязательно выполним.

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу, главный врач ГБУЗ «ИОЦ СПИД» Юлия Плотникова обратила внимание участников мероприятия, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - это прекрасно реализованная идея, призывающая все общество взглянуть на общую для всех проблему совершенно по-иному:

- Иркутская область столкнулась с проблемой ВИЧ-инфекции довольно рано, - пояснила Юлия Кимовна. - И в этой связи сформировались ложные стереотипы о том, что это заболевание - удел лишь социально дезадаптированных людей, и неправильные представления о заболевании. Сегодня ВИЧ-положительные люди – это обычные люди, социально активные взрослые, имеющие семью, работу, образование. На самом деле ведь достаточно всего лишь одной рискованной ситуации, в которой человек пренебрегает, возможно, устаревшими нормами морали о верности, пренебрегает средствами защиты. И понимая это, пусть каждый ответит честно себе на вопрос, а сколько таких рискованных ситуаций было в его жизни? И тогда будет очевидно, что дело борьбы с ВИЧ-инфекцией - это дело каждого из нас. Сегодня благодаря государственной поддержке мы имеем возможность проводить бесплатное тестирование для всех желающих. Каждый сделанный тест на ВИЧ позволяет спасти жизнь.

Главврач ГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» Жанна Есева в своем выступлении поприветствовала организаторов и участников акции, отправившихся в путешествие через всю страну, чтобы сделать ее население более здоровым. «Когда мы повысим грамотность наших граждан в вопросах ВИЧ-инфекции, вместе мы достигнем хороших результатов в борьбе с данной болезнью», - констатировала Есева.

Представитель АНО «Страна положительных людей» Олег Лайченко выразил признательность организаторам акции за серьезную профилактическую работу, проведенную на территории Иркутской области. «ВИЧ – это инфекция, похожая на любое другое хроническое заболевание. Ранняя диагностика, стремление к здоровому образу жизни позволяют жить полноценной жизнью. Но важно, чтобы мы все вместе продолжали бороться с распространением этой болезни».

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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