«Газпром нефть» заправит участников международного ралли «Шелковый путь»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-07-20T19:14:00+03:00

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Сеть АЗС «Газпромнефть» стала официальным топливным партнером международного ралли «Шелковый путь-2018». Для заправки боевых и сервисных автомобилей команд-участниц компания поставит свыше 150 тысяч литров моторного топлива «Опти».

Первый этап ралли-марафона «Шелковый путь» 2018 года стартует 20 июля в Астрахани, а завершится 27 июля в Москве на Красной площади. Участники преодолеют семь этапов со скоростными спецучастками общей протяженностью 3488 километров. На всем маршруте бензовозы «Газпром нефти» будут заправлять автомобили «Шелкового пути» во время сервисных остановок непосредственно на бивуаках. Для оперативной и точной заправки бензовозы оснащены мобильными топливораздаточными колонками, качество и сохранность моторного топлива контролируют многочисленные цифровые датчики.

«Один из ключевых факторов успешной гонки – качественное топливо. А если это ралли, то на первый план выходят еще и вопросы, как, где и чем заправляться, особенно на удаленных участках маршрутов», – отметил руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

В свою очередь директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов добавил, что компания тестирует топливо не только на испытательных стендах, но и в экстремальных условиях кольцевых гонок и ралли.

«В прошлом году «Дизель Опти» успешно прошел испытание на маршрутах «Шелкового пути», а в этот раз уже все машины ралли будут заправлены нашими брендированными бензинами и дизельным топливом. Такое доверие со стороны организаторов и пилотов – лучшее подтверждение высокого качества и превосходных потребительских свойств топлив, которые сегодня доступны каждому автомобилисту на станциях сети АЗС «Газпромнефть», – подчеркнул он.

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Напомним, ралли-рейд «Шелковый путь» – международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а в отдельные годы – государств Центральной Азии и Китая. В нем принимают участие сильнейшие гонщики и ведущие спортивные команды мира. Соревнования проходят в двух категориях – на внедорожниках и грузовиках.

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

Моторное топливо «Опти» содержит высокотехнологичные компоненты последнего поколения, которые при регулярном использовании очищают топливную систему от нагара и отложений. Новое топливо соответствует экологическому стандарту «Евро-5» и подходит для легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства.