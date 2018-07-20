2018-07-20T20:43:00+03:00
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Андрей Макаревич: «Созидание» продолжается

Знаменитый музыкант придет на Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать о своих новых проектах [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Андрей Макаревич уже несколько лет помогает фонду "Созидание"Андрей Макаревич уже несколько лет помогает фонду "Созидание"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пару дней назад Андрей Макаревич эксклюзивно для "Комсомольской правды" выложил свой новый трек - песню "Она идет по жизни, смеясь" в версии джазового квинтета "Yo5".

Этот квинтет - уникальный проект, в котором вместе с лидером "Машины Времени" играют именитые столичные музыканты - пианист Евгений Борец, контрабасист Сергей Хутас, барабанщик Давид Ткебучава и духовик Тимур Некрасов. Они взяли, да записал дебютный альбом и тоже назвали его "Yo5".

Андрей Макаревич и Yo5 - Она идет по жизни смеясь

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Пятерка музыкантов переиграла песни из репертуара "Машины" и сольных работ Макаревича.

Сейчас диск выложен в сеть, и любой желающий может прослушать или скачать его совершенно бесплатно!

Но - если вы захотите как-то поощрить команду за их работу (а запись альбома, понятно, была не бесплатной), вы можете зайти на страницу проекта.

Квинтет Yo5 - уникальный проект, в котором вместе с Андреем Макаревичем играют Евгений Борец, Сергей Хутас, Давид Ткебучава и Тимур Некрасов Фото: Максим Полубояринов

Квинтет Yo5 - уникальный проект, в котором вместе с Андреем Макаревичем играют Евгений Борец, Сергей Хутас, Давид Ткебучава и Тимур Некрасов Фото: Максим Полубояринов

Там, кстати, можно найти совершенно уникальные вещи: не только книги и пластинки с автографами Андрея, но и CD Yo5, который будет выпущен минимальным тиражом (меньше полусотни экземпляров) специально для гостей "Планеты"! Каждый экземпляр будет пронумерован и подписан Макаревичем; выпуск же обычного тиража на CD не планируется.

Все деньги, собранные после того, как запись пластинки окупится, будут направлены в благотворительный фонд "Созидание", который адресно помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Андрей Макаревич помогает фонду уже несколько лет.

А в ближайший вторник, 24 июля, Андрей Макаревич придет к нам на Радио «Комсомольская правда» на запись программы «Непарадные портреты с Александром Гамовым». Мы расскажем вам о новом альбоме. И не только... Свои вопросы моему Герою вы можете присылать прямо сейчас - как отклики к этой публикации...

Обращение Андрея Макаревича.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

А пока сообщаем, что ближайший концерт Yo5 пройдет в пятницу, 27 июля, в 20:00 мск на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».

КСТАТИ

А здесь, по ссылке, - тот самый новый альбом. Пожалуйста...

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