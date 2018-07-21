ГУМ-Авторалли на Красной площади: как я ехала в раритетной киевской "Волге"

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-21T16:13:09+03:00

ГУМ, девушки в ретро-платьях машут платочками, выезд по Красной площади и вперед Фото: Алиса ТИТКО

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- Ваша машина "Волга" ГАЗ-23, - скажут мне на старте.

- Отлично. Фиолетовый цвет явно не ее родной? - спрашиваю у владельца Дмитрия.

- Нет-нет, белая, - улыбнется водитель.

"Волге" 50 лет. Дмитрию она досталась не по наследству от дедушки, а просто захотел ретро-авто и купил машину в Киеве. Состояние было ужасное, но за три года "Волга" стала как новой. Для участия в ГУМ-Авторалли нужны именно такие машины - ретро, но чтобы смогла пройти 100 км. В этот раз в ралли приняли участие 133 машины. Это и правительственные ЗИЛы, стильные "Волги", скромные трудяги "москвичи" и вездесущие "жигули".

В этот раз в ралли приняли участие 133 машиныФото: Алиса ТИТКО

- Поехали, - скажет Николай Фоменко и даст старт гонке.

Какой же невероятный старт: ГУМ, девушки в ретро-платьях машут платочками, выезд по Красной площади и вперед.

Суть авторалли простая - кто быстрее доедет до финиша на машинах отечественных марок, тот получит уникальный кубок, который аналогично кубку Стенли, переходит от победителя к победителю.

Сложность в том, что маршрут нужно проехать не по навигатору, а по дорожной карте. У машин разные маршруты, но цель - доехать к "Лужникам". И это только первая точка, после чего машины поедут к Музеону.

ГУМ-Авторалли на Красной площадиФото: Алиса ТИТКО

- Мы неправильно едем. Нужно к Т-образному перекрестку, - скажет дочь Ася отцу Дмитрию.

- В штурманах не просто, - замечу я. - Давно ты с папой участвуешь в ралли?

- С 2006 года папа ездит, и я с ним последние годы. Интересно, но в этот раз сложная дорожная карта.

- Я в прошлом году каталась, и вот так вот тоже супруги ругались, и как они только не разводятся после всех этих авторалли, - говорила попутчица Мария Морозова, руководитель пресс-службы технической помощи "Русский АвтоМотоКлуб" (РАМК).

Суть авторалли простая - кто быстрее доедет до финиша на машинах отечественных марок, тот получит уникальный кубокФото: Алиса ТИТКО

Мы запутались. Вернулись на промежуточную точку к Богородскому валу. Решили ехать по навигатору. Ну, и ладно, зато нам машут из других машин, фотографируют.

- Тогда едем сразу к Лужникам. Непонятная карта, - говорит Дмитрий и мы набираем скорость, "Волга" гонит по набережным Москвы.

Девушки в ретро-нарядахФото: Алиса ТИТКО

- Тем временем уже одну машину эвакуировали, - говорит Мария Морозова. - Ретро-машины же могут заглохнуть по пути, проколоть колесо, а тут наша экстренная помощь. Надеемся, что остальные финишируют самостоятельно.

Ощущения очень необычные, когда рядом едут современные лексусы и мерседесы, а мы на "Волге". Сразу хочется найти ситцевое платье в горошек, завязать на голове ленту и представить 60-70-е годы.

Участники съехались к "Лужникам", чтобы пообедать, ведь впереди у них еще один маршрут "Лужники-Музеон" и определение победителя.