Агата Муцениеце располнела после примирения с Павлом Прилучным

СЕГОДНЯ 22:21 2018-07-21T22:28:15+03:00

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Последние несколько месяцев выдались не самыми удачными в жизни Агаты Муцениеце. Проблемы в отношениях с супругом Павлом Прилучным, смерть любимой бабушки, попытки наладить новую жизнь после «брака, поставленного на паузу», потом примирение с мужем – в общем, на фоне всех этих тревог актриса набрала лишний вес. Но и у нового веса оказался плюс: для роли в новом проекте Агате как раз нужно было весить больше, чтобы сыграть не молоденькую девушку, а женщину среднего возраста. Однако, лишние кг все равно беспокоят красавицу- актрису, которая теперь весит даже больше, чем перед началом съемок в телешоу «Голос.Дети». Тогда телезрители жестко раскритиковали Агату за лишние килограммы и она села на жесткую диету. К ограничениям в питании она подключила регулярные занятия спортом. «Моя цель 54 килограмма», — говорила актриса.

Она добилась значительного успеха, но теперь из-за работы отказалась от строгого режима. «Сейчас я вешу уже 60 килограммов, но я ловко маскирую это одеждой...» — рассказывает Агата.

Надо отметить, что помимо лишних кг новый проект потребовал от Агаты и смены имиджа. Причем, кардинального. Длинноволосая блондинка была вынуждена сначала сделать каре, а потом и вовсе перекрасилась в ярко-баклажанный цвет, что совершенно изменило и лицо, и ее восприятие поклонниками. Некоторые из них отметили, что блондинкой она была гораздо нежнее и намного красивее.

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