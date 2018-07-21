2018-07-22T00:21:35+03:00
Звезды

Звезда телешоу "6 кадров" вышла замуж за французского бизнесмена

Свадьбу отпраздновали в Москве
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Ирина Медведева вышла замуж во второй разИрина Медведева вышла замуж во второй разФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Официально зарегистрировались звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева со своим женихом Гийомом еще в начале июля во Франции, а уже в Москве решили обвенчаться и отпраздновать с друзьями. Сегодня, на таинстве венчания присутствовали все близкие и родные молодоженов. Обвенчалась пара в Елоховском соборе в Москве.

"Я всегда знала, что венчаться буду именно здесь. Когда побывала в соборе впервые, он поразил меня своей красотой и величием", — поделилась счастливая невеста с журналистами «7 Дней».

Напомним, Медведева была замужем за певцом Русланом Алехно. Супруги развелись семь лет назад, прожив в браке не более двух дет. Несмотря на расставание, Ирине и Руслану удалось сохранить тёплые отношения.

irina_medvedeva_officialirina_medvedeva_official
Дорогие мамочки,бабушки,сестрички, подружки...Девочки,прекрасные,с Праздником Вас! Будьте счастливы и любимы! #8марта #всемцветы #всемподарки #всемдома #всеммашины
3423 отметок «Нравится»75 комментариевInstagram

"Просто у нас мало кто может поверить, что после развода супруги могут остаться друзьями и сохранить прекрасные отношения. Мы с Русланом приходим друг к другу на дни рождения, у нас общая компания, друзья, мы следим за успехами друг друга. Мы даже записали совместную песню. Более того, Руслан и я — крёстные родители моих любимых племянниц, дочерей сестры", — признавалась Ирина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Администрация США уговорила Трампа отказаться от его слов о «вмешательстве» РФ в выборы
Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран
Трамп назвал незаконной запись адвокатом их разговора
В Техасе разбился пассажирский самолет
В Шотландии прошло самое большое собрание собак породы золотистый ретривер
Во Франции на мужчину напал агрессивный горный козел
США стали лидером по закупкам оружия на Украине
Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь
Мурат Гассиев - Александр Усик: прямая онлайн-трансляция боя финала WBSS
В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет
Неймар объяснил свои симуляции на футбольном поле
СПЧ призвал Комиссию по гражданским правам США защитить Марию Бутину
Завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
В сети высмеяли заявление Климкина о «репетиции развала» Украины
ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотник боевиков
Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций
Адвокат Винника назвал россиянина разменной фигурой в информационной войне против РФ
В Казахстане похоронили фигуриста Дениса Тена
Братья Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры
«Абсолютно неразумно»: в Госдуме прокомментировали намерение Украины добиться санкций против российских портов
Дорога в рабство: на Украине на треть увеличилось количество случаев торговли людьми
Лавров обсудил с Помпео необходимость освобождения Бутиной