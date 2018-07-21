Звезда телешоу "6 кадров" вышла замуж за французского бизнесмена

21 Июль 00:16 2018-07-22T00:21:35+03:00

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Официально зарегистрировались звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева со своим женихом Гийомом еще в начале июля во Франции, а уже в Москве решили обвенчаться и отпраздновать с друзьями. Сегодня, на таинстве венчания присутствовали все близкие и родные молодоженов. Обвенчалась пара в Елоховском соборе в Москве.

"Я всегда знала, что венчаться буду именно здесь. Когда побывала в соборе впервые, он поразил меня своей красотой и величием", — поделилась счастливая невеста с журналистами «7 Дней».

Напомним, Медведева была замужем за певцом Русланом Алехно. Супруги развелись семь лет назад, прожив в браке не более двух дет. Несмотря на расставание, Ирине и Руслану удалось сохранить тёплые отношения.

irina_medvedeva_official Дорогие мамочки,бабушки,сестрички, подружки...Девочки,прекрасные,с Праздником Вас! Будьте счастливы и любимы! #8марта #всемцветы #всемподарки #всемдома #всеммашины

"Просто у нас мало кто может поверить, что после развода супруги могут остаться друзьями и сохранить прекрасные отношения. Мы с Русланом приходим друг к другу на дни рождения, у нас общая компания, друзья, мы следим за успехами друг друга. Мы даже записали совместную песню. Более того, Руслан и я — крёстные родители моих любимых племянниц, дочерей сестры", — признавалась Ирина.