Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Billboard: группа U2 за год заработала почти 55 млн евро

СЕГОДНЯ 12:38 2018-07-22T12:42:46+03:00

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Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. В него вошли всего 50 исполнителей и коллективов, среди которых 24 представителя рок-сцены, по девять групп, исполняющих поп и кантри музыку, а также восемь хип-хоп артистов.

Первую строчку рейтинга заняла легендарная ирландская рок-группа U2. Только в 2017 году ее члены заработали 54,4 млн евро, при этом большая часть средств была собрана во время гастролей с туром Joshua Tree Tour. Примечательно, что в 2016 году доходы коллектива не позволили ему войти даже в топ-50.

U2 - Beautiful Day.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых исполнителей оказался кантри-певец Гарт Брукс с 52,2 млн долларов. В конце 2017 года он завершил свой трехмесячный концертный тур, который вышел довольно доходным.

На третье строчке разместилась американская рок-группа Metallica, которая за последний год заработала 43,2 млн долларов. Только реализация пластинок принесла исполнителям 8,7 млн долларов.

Metallica - St. Anger .

Также в топ-10 вошли Бруно Марс (40,7 миллиона), Эд Ширан (31,3 миллиона), Леди Гага (29,7 миллиона), Билли Джоэл (29,2 миллиона), группа Guns N' Roses (27,8 миллиона), бывший гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс (27,2 миллиона) и британский коллектив Coldplay (26,5 миллиона).

Lady Gaga - Paparazzi.

Основную часть доходов всех фигурантов этого списка принесла именно гастрольная деятельность. Только рэпер Дрейк и певица Тейлор Свифт не проводили туры в 2017 году. Рэперу удалось заработать 8,6 млн долларов только на стриминге своих песен, а певица стала лидером по продажам альбомов, реализовав пять миллионов копий.

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