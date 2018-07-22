"Я возьму его измором": Киркоров едет на "Евровидение"

СЕГОДНЯ 13:25 2018-07-22T14:21:54+03:00

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После того, как из Юрмалы ушла "Новая волна" Игоря Крутого, Филипп Киркоров в этих краях не появлялся.

В зале "Дзинтари" на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" зрители встретили Киркорова криками (что необычно для сдержанной латвийской публики): "Король вернулся!"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661206" frameborder="0"></iframe> «Киркоров пустился в пляс на сцене «Дзинтари».Мария РЕМИЗОВА

Вернулся Филипп совсем другим. Вместо привычного балета и блеска страз король российской поп-сцены в классическом костюме от своих друзей Dolce&Gabbana царствовал на сцене один. Теперь уже никто не скажет, что Киркоров вечно прячется за перьями. И с живым оркестром Филипп выступил по-королевски, спел на уровне мировых кроссоверов, наглядно показав, что он с лёгкостью берет все ноты верхнего регистра. Тот же хит "Цвет настроения синий" совсем не лёгкая в вокальном плане песенка. Кстати, Киркорову пришлось дважды петь этот хит. Зрители заставили.

Репетиция перед концертомФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В финале выступления Киркорова чопорные юрмальчане скакали у сцены, как на дискотеке. В первом ряду кричала Филиппу "Браво!" знаменитый тренер Ирина Винер-Усманова. Киркоров поздоровался с ней со сцены и опустившись на колено, назвал Ирину Александровну "королевой".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661208" frameborder="0"></iframe> «Киркоров встал на колено перед Ириной Винер».Мария РЕМИЗОВА

А помимо этого у Киркорова в этот вечер был ещё дуэт с Лаймой "Только раз" и несколько проверенных временем хитов -"Жестокая любовь", "Дископартизаны", "Пять звёзд".

- Спасибо моей подруге Лайме, что пригласила выступить в этом прекрасном месте, с которым у меня связано много творческого и личного,-сказал со сцены Киркоров.-Здесь я тридцать лет назад делал свои первые шаги, как артист. Лайма мне подарила первые баллы в моем первом артистическом конкурсе, поверив в кучерявого, долговязого, неуклюжего мальчишку, в котором она что-то заметила, разглядела.

Филипп Киркоров и Лайма ВайкулеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Не обошлось без премьер. Киркоров презентовал песню, записанную с участниками прошлогоднего "Евровидения" молдавской группой "Sunstroke project".

- Все вы знаете моё особое отношение к конкурсу "Евровидение", который мне в своё время принёс мне только 17-ое место. Но я решил отомстить, сказал себе, что возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю! И практически все время я там в шаге от победы. То с Лорак второе место, то с Колдуном шестое место, то с Лазаревым был близок к триумфу, но девушка с Украины нас опередила. В этом году мне повезло, потому что конкурс "Новая волна" подарил знакомство с молодыми артистами из Молдовы, с группой "Доредос". Мы подготовили номер, записали хит и выступление "Доредос" на этом конкурсе вошло в десятку лучших песен Европы. А теперь я записал песню с участниками прошлогоднего "Евровидения" молдавской группой "Sunstroke project".

Аркадий Укупник с семьейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

А мог бы, кстати, и сам спеть. С триумфом выступив с живым оркестром на рижском взморье, Киркоров доказал, что конкурентов на эстраде у него сейчас нет. И в ближайшее время вряд ли появится.