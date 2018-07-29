2018-07-29T13:22:04+03:00
Политика

Путин - военным морякам: Благодарю вас за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота!

Россия получила второй главный парад страны - военно-морской в Санкт-Петербурге [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments4
Владимир Путин поздравил военных моряков. Фото: Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин поздравил военных моряков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

На набережных Санкт-Петербурга с самого раннего утра начали собираться зрители. В прошлом году во время проведения первого военно-морского парада нового размаха многие не рассчитали ажиотажа и попросту не нашли себе места. В этом году выводы сделали и зрители, и участники, и организаторы. А Владимир Путин, подписав накануне указ о проведении этого парада, окончательно закрепил новую красивую традицию. Теперь у страны официально два главных парада: сухопутный в День Победы в Москве, водный - в день ВМФ в Питере. Причем эта традиция оказалась настолько органична, что остается только удивляться - почему ее не было раньше.

Главный парад Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге 29 июля 2018 года .29 июля отмечается День ВМФ России. С праздником всех причастных! Главный парад Военно-Морского Флота проходит в Санкт-Петербурге. На нём присутствует Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Давайте посмотрим на наши боевые корабли с петербуржцами и президентом!

Далеко не все корабли балтийского флота способны поместиться в Неве, и в этом году парад окончательно решили разделить на две части. И президент сначала поздравил моряков кораблей океанского класса, выстроенных на рейде Кронштадта, а затем - моряков кораблей, участвующих в параде на Неве.

- Поздравляю всех, кто стоит на страже морских рубежей нашей Родины, кто преданно служит во славу российского флота, - обратился к военным морякам Путин, закончив обход кораблей на катере верховного главнокомандующего от Петропавловской крепости до Сенатской площади. - Вся история флота – это история мужества, смелости и духа моряков и офицеров.

Одновременно парад проходил на всех флотах страны - от Калининграда до Северного флота, лишь во Владивостоке из-за разницы во времени он завершился раньше. Свой парад был даже у моряков на базе Тартус в Сирии.

- В День ВМФ мы особенно остро чувствуем мощь священного морского братства. Оно объединяет все базы и соединения Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, - перечислил всех президент. - Интересы России в Мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок. Мы по праву гордимся нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота. Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота!

КАК ЭТО БЫЛО

Главный военно-морской парад 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге 29 июля в день ВМФ. Сайт «Комсомольской правды» вел прямую трансляцию грандиозных торжественных мероприятий (подробности)

ДЕНЬ ВМФ В РОССИИ

День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге 29 июля пройдет День ВМФ 2018, корреспонденты "Комсомолки" ведут прямую трансляцию с главного военно-морского парада (подробности)

День ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция

В Севастополе 29 июля отмечают День военно-морского флота. Это один из любимых праздников горожан и гостей, посмотреть на парад кораблей и военно-спортивный праздник каждый год приезжают тысячи людей со всей страны (подробности)

Во Владивостоке отметили День Военно-морского флота

В этот раз по Амурскому заливу в парадном строю прошло десять кораблей. Флагманом стал гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Кроме того, в мероприятии участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», эскадренный миноносец «Быстрый» и другие корабли (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси
СМИ: Индия намерена приобрести американскую систему ПРО NASAMS II для защиты Дели
Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу
СМИ: Ноябрьские промежуточные выборы в США обещают стать самыми дорогими в истории страны
Кравчук назвал украинские власти «циничными обманщиками»
Владимир Путин принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ
Судебные приставы назвали самого злостного неплательщика алиментов в России
Британские СМИ: В отравлении Скрипалей участвовали две группы злоумышленников
Пушков предсказал массовые самоубийства участников марсианских миссий США
Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа скорее выберут президентом США Путина, чем представителя Демпартии
Рэпер Boonk Gang похвастался в соцсетях пулевыми ранениями
Землетрясение в Индонезии: Жертвами стихии стали 10 человек
Эрдоган: США рискуют потерять «сильного и верного» союзника в лице Турции
Депутат Бундестага усомнился в «причастности» России к отравлению Скрипалей
Погода в Москве 29 июля: Переменная облачность, без осадков
Из-за тайфуна «Джондари» в Японии пострадали 16 человек
Эрдоган пригрозил США судом, если те откажутся от поставок F-35 Турции
Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны
Порошенко заявил, что Крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира
Два канадца выиграли в лотерею Lotto Max $27 миллионов
В Германии снова призвали ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту