Запад готов простить Демпартии Молдовы любые «фокусы» с выборами

СЕГОДНЯ 17:10 2018-07-23T17:22:35+03:00

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Этим летом в столице Молдовы проходят похожие акции протеста. Очередная запланирована на 26 августа. Люди возмущены тем, что в июне Высшая судебная палата РМ признала недействительными результаты недавних выборов примара (мэра) Кишинева.

Но это не единственная причина. Протестующие выступают за возврат к пропорциональной системе выборов в парламент и привлечение к ответственности тех, кто пошел на поводу у Демократической партии Молдовы (ДПМ) во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, отказавшись признавать итоги голосования в столице.

По мнению участников акций, судьи, принявшие такое решение, должны, как минимум, уйти в отставку. Хотя всем понятно, что судебная система республики точно так же зависит от коррумпированной правящей группировки, как и правительство с парламентом и силовые структуры.

А ДЕМОКРАТАМ ВСЕ РАВНО

Напомним, второй тур выборов мэра Кишинева состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Но Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центризбирком страны 29 июня аннулировал результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала «Комитет национального сопротивления» и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народ. А что же правящая партия?

Руководство Демпартии, очевидно, не сильно беспокоит осложнение отношений Молдовы с ЕС и США, которое уже произошло в результате отмены победы Нэстасе - одного из лидеров проевропейской оппозиции, которого Запад с удовольствием видел бы в кресле примара Кишинева. Но, видимо, Плахотнюк уверен в том, что и американцы, и европейские политики простят ему любое самоуправство, лишь бы в обмен на это он не допустил к власти силы, для которых ориентация республики на Запад не является приоритетом.

- Режим не спешит выполнять наши требования, поэтому нам надо массово выйти на акцию протеста и убедить их, - заявил Андрей Нэстасе, характеризуя ситуацию. Мягко говоря, «вяловатая» реакция. И зачем ждать до 26 августа - если уж «Достоинство и Правда» заявляет, что уверено в своей правоте, то надо «ковать железо, пока горячо».

БУНТАРИ НА ПОВОДКЕ

Такая реакция, вкупе с прецедентом по отмене итогов голосования судебным решением, может обнадежить руководство Демпартии и стимулировать их к шагам по дальнейшему «подстраиванию» избирательного законодательства под нужды своей партии (у которой сейчас, кстати, почти нулевой рейтинг среди избирателей). Такими шагами могут стать, например, ликвидация опасных для властей «лазеек»: отмена «дня тишины», строгая регламентация агитации в соцсетях (где у нынешней оппозиции существенное преимущество), а также возможность участия в агитации иностранных граждан.

Впрочем, «вялость» прозападной «антиолигархической оппозиции» во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду, уступившей в президентской кампании 2016 года Игорю Додону во втором туре, вполне объяснима. Объявив о создании «Комитета национального сопротивления», эти лидеры не смогли ни сформулировать четкую программу действий, ни даже вооружиться привлекательными лозунгами, способными сплотить народ вокруг них, ни привлечь в свои ряды других популярных у избирателей лидеров. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что нынешние акции оппозиции напоминают «беззубые» выступления в 2015-2016 годах и могут выхолостить протестный потенциал до начала парламентской выборной кампании.

Не исключено, что именно это и является реальной целью прозападно ориентированной оппозиции. Хотя непризнание итогов выборов и осложняет перспективы формирования «широкой проевропейской коалиции» в парламенте, у западных кураторов этих политических сил нет иного выхода, чем попытаться объединить лидеров правой оппозиции с теми деятелями Демпартии, которые будут готовы отбросить взаимные претензии и выступить против социалистов Додона (ПСРМ), коммунистов (ПКРМ) и «Нашей партии» (НП). Только так ЕС и США могут предотвратить приход к власти тех сил, которые их не устраивают. И в таких условиях вполне вероятно, что «трюк» с отменой итогов выборов столичного мэра останется для Плахотнюка и его демократов безнаказанным. Правда, скорее всего, на Западе потребуют от руководителей такой коалиции поставить на руководящие посты «политиков нового поколения, не скомпрометированных коррупционными скандалами».

КОРРУПЦИЯ МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ СТРАНУ

При реализации подобного сценария США и их европейские партнеры просто «не обратят внимания» на действия Демпартии по «подправке» Избирательного кодекса в своих целях. И он уже начинает реализовываться. С Запада зазвучали призывы к Санду и Нэстасе «проявлять сдержанность» и быть готовыми к выстраиванию с демократами новых отношений в рамках широкой коалиции против ПСРМ, ПКРМ и НП, несмотря на звучащую сейчас в их речах антиправительственную критику и антиолигархическую риторику.

Завершая оценку сложившейся ситуации, можно резюмировать, что главная беда Молдовы на данный момент заключается в пассивности самого народа, который позволяет «режиму меньшинства» вести страну на Запад, вопреки мнению большинства населения. За прошедшие годы независимости республики вера людей в лучшее будущее оказалась окончательно подорванной, способность к сопротивлению утрачена, что и позволяет нынешней власти «законсервировать» развитие страны и ее политический «ландшафт». В этом случае предстоящие парламентские выборы становятся чуть ли не последней возможностью для Молдовы обрести настоящий суверенитет. Ведь если закулисные «кукловоды» молдавской политики смогут по их итогам сколотить очередную «проевропейскую» коалицию, то коррумпированные деятели Молдовы останутся нв своих креслах. Их лишь слегка «подретушируют» для придания благообразности, но коррупционная суть никуда не денется. Более того, развиваясь еще глубже, она станет угрозой для самой молдавской государственности. И не факт, что последняя выживет в этом столкновении.