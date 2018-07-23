Рука Акинфеева, нога Дзагоева и поле мундиаля

СЕГОДНЯ 17:21 2018-07-23T17:22:26+03:00

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В матче за Суперкубок на старте сезона традиционно встречаются чемпион и обладатель Кубка России. Чемпионом стал «Локомотив», а Кубок выиграл клуб «Тосно», который, однако, сразу же после победы прекратил свое существование. По регламенту ставшее вакантном место в финале Суперубка досталось серебряному призеру чемпионата, московскому ЦСКА. Болельщики от такой замены только выиграют, ведь в составе ЦСКА немало игроков сборной России - Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, да и в «Локомотиве» есть свои «сборники», братья Антон и Алексей Миранчуки. Именно этим обстоятельством вкупе с огромным интересом россиян ко всему, что происходит сейчас вокруг отечественного футбола, обусловлено появление трансляции матча за Суперкубок в прямом эфире Первого канала. И еще один немаловажный момент - встреча состоится на новом нижегородском стадионе, на котором прошли шесть матчей чемпионата мира-2018.

Что же касается непосредственно Суперкубка, то первый розыгрыш трофея состоялся 15 лет назад, причем встречались в той игре как раз «Локомотив» и ЦСКА. Победа досталась железнодорожникам, однако позже армейцы смогли завоевать трофей, причем не раз - в их активе 6 побед, и это лучший показатель в стране.

Первый канал, 27 июля, Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - «Локомотив». 21.25