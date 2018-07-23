На демографию потратят 3,5 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:59 2018-07-23T17:57:56+03:00

Правительство обещает разработать программы переобучения для женщин в декрете, приобщить россиян к спорту и ликвидировать очереди в дома престарелых

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В понедельник на совещании у премьера Дмитрия Медведева обсуждались нацпроекты «Демография» и «Культура». Оба проекта должны быть внесены на утверждение в правительство до 15 августа. Как сообщил Медведев, на нацпроект по демографии потратят больше 3,5 триллиона рублей. В эту сумму входят средства, предусмотренные на выплату маткапитала, а также пособия для помощи семьям, в том числе пособия по рождению первого ребенка.

- При разработке нацпроекта необходимо уделить внимание формированию условий для активного долголетия, заботе о здоровье всех возрастов, поддержке семей с детьми, занятию спортом (по задумкам правительства, нужно добиться того, чтобы более половины россиян систематически занимались спортом, - Ред.), - сказал Медведев.

Премьер напомнил, что семьи с детьми помимо различных пособий смогут получать льготную ипотеку по ставке 6% годовых. Правительство также обещает позаботиться о женщинах, которые хотят быстрее вернуться на работу после рождения ребенка.

- Мы уже решили проблему с детскими садами для детей от 3 до 7 лет, теперь предстоит создать более 250 тысяч новых мест для самых маленьких детей - для того, чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться, - сказал премьер.

Как рассказал журналистам глава Минтруда Максим Топилин, начиная с 2020 года из казны планируют выделить около 1,5 миллиардов рублей на переобучение матерей, находящихся в декретном отпуске. Сейчас такие программы финансируют регионы, а с 2020 года это затраты переложат на федеральную казну. По словам Топилина, ежегодно в этой программе будут участвовать около 30 тысяч человек. А еще Минтруд обещает ликвидировать очереди в дома престарелых и создавать условия по уходу за престарелыми на дому. Топилин рассказал, что будут строиться дома престарелых нового, современного типа, и к этому собираются активнее привлекать НКО. Сейчас доля участия НКО в этом секторе составляет 7-8%, за ближайшие 6 лет ее должны довести как минимум до 15 процентов.

Нацпроект «Культура», как рассказал Медведев, предусматривает реконструкцию более 3,5 тысяч различных объектов. Речь идет не только о памятниках истории, но и об обычных домах культуры, кинотеатрах, библиотеках. А чтобы культура стала ближе к народу, в России создадут 500 виртуальных концертных залов. Трансляции можно будет бесплатно смотреть в интернете.

- Это позволит расширить аудиторию на 30 миллионов человек, - сказал Медведев.

- Если в предыдущие годы мы работали на увеличение посещаемости культурных учреждений, то сейчас - на расширение доступности культурных благ, - пояснил журналистам после совещания министр культуры Владимир Мединский.

- Третьяковская галерея недавно ввела новые правила посещения, закрутила гайки: в выставочных залах запретили обсуждать картины без официального гида. Как вам такие новации? - поинтересовалась корреспондент «Комсомолки» у Мединского.

- Третьяковка закрутила гайки - хорошее выражение. Я буду его в дальнейшем использовать, - засмеялся Мединский, элегантно уйдя от ответа.

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