2018-07-23T18:11:34+03:00
Национальный вопрос в России

Вот судьи кто!

Ольга Свиблова и Юлия Михалкова выберут лучшие фотоснимки Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
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Ольга Свиблова. Фотографии Евгении ГУСЕВОЙ и Алексея БУЛАТОВА.Ольга Свиблова. Фотографии Евгении ГУСЕВОЙ и Алексея БУЛАТОВА.
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Оглашён список членов жюри фотоконкурса «Русская цивилизация». Ими стали директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Юрий Сомов, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и редактор «Комсомолки» Сергей Черных выберут лучшие снимки II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Все они заняли «судейские» места по приглашению руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

С сегодняшнего дня и до 9 сентября профессиональные фотографы и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья могут загружать свои снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Всего можно представить по пять работ в каждой из пяти номинаций. Снимки должны соответствовать условиям конкурса и отвечать на непростой вопрос: «Что же такое – русская цивилизация?».

«В 2017 году мы провели фотоконкурс впервые и сразу встретили такой отклик. Были приятно удивлены тем энтузиазмом, с которым на наш призыв к участию откликнулись фотографы и любители со всего мира. Прошлый год подарил нам множество ярких и запоминающихся снимков важных событий в жизни нашей страны. Интересно, как на работах этого года отразится проведенный в России чемпионат мира по футболу», - подчеркнул Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса.

Церемония награждения победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Подробности на сайте конкурса

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