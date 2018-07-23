Пассажиров такси застрахуют на 2 миллиона, а в Госдуме хотят ввести патенты для «бомбил»
Предполагается, что в конечном счете это всё поможет повысить безопасность пассажиров
В нынешних условиях водители такси вынуждены работать слишком много. В итоге устают, злятся на пассажиров и других водителей. Новые изменения в законодательстве должны это исправитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пассажиров такси застрахуют на 2 миллиона, а в Госдуме хотят ввести патенты для «бомбил»
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