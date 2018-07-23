Москалькова - о пытках в ИК-1 Ярославля: Предыдущий начальник колонии был уволен за насильственные методы работы с заключенными

СЕГОДНЯ 20:42 2018-07-23T21:19:26+03:00

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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» подробности по делу, связанному с ярославской колонией, где было снято видео с пытками заключенного.

На прошлой неделе омбудсмен обратилась в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в исправительном учреждении. По словам Москальковой, эта проверка еще не закончена.

- Проверка в ярославской колонии ИК-1 в настоящее время еще пока не закончена. Там работает уполномоченный по правам человека в Ярославской области, опытный человек. И представители ОНК вместе с ФСИН. Мне кажется, что это тот случай, которого мы ждали, когда реакция со стороны руководства ФСИН моментальная, жесткая, принципиальная. И очень важно, чтобы сейчас были даны те акценты и даны те оценки, которых ожидает общество. Применение насильственных методов к людям, которые находятся в местах лишения свободы, это совершенно недопустимо.

(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области пытают заключенного.Видео: "Новая газета"

В этой колонии я была в апреле этого года, по другому случаю. Случай был тоже связан с насильственными методами работы в отношении осужденных. Я со своей стороны обратилась к руководству ФСИН с тем, чтобы обратить на это внимание, принять меры.

Меры были приняты. Был начальник колонии уволен. Начальник УФСИН по Ярославской области тоже ушел. Но человек, которого поставили исполняющим обязанности, судя по всему, вырос на тех же методах и принципах, за которые был уволен начальник ИК-1.

И сейчас очень важно не только посмотреть на ярославскую колонию, а посмотреть вообще на принципы работы в системе Федеральной службы исполнения наказаний. Я очень надеюсь, что правоохранительные органы привлекут и институты гражданского общества, и уполномоченного по правам человека к проверке системы уголовно-исполнительной на предмет того, как соблюдаются не только правила и условия содержания под стражей, но и главное - это соблюдение прав осужденных и неприменение без достаточных оснований физической силы, специальных средств и тем более оружия, - сказала Москалькова.

- После этого дела заговорили о том, что такое происходит повсеместно. Вы согласны с такой оценкой?

- Я с такой оценкой не согласна. Потому что я видела немало исправительных учреждений, где к людям относятся так, как подобает относиться офицеру или сотруднику ФСИН к лицу заключенному, соблюдая режим и строгость, но не унижая и тем более не применяя пыточные средства или какое-либо насилие. Такие колонии я видела и в Архангельской области, и в Подмосковье – в женской колонии. Я могла бы назвать немало, потому что была во многих и следственных изоляторах, и колониях. Но я бы согласилась здесь с одним из наших правозащитников, что есть просто, как он говорит, пыточные зоны. Что есть колонии, где в принципе допускается возможность насильственных методов, как методов устрашения в среде осужденных. Это как бы метод управления. Но такое искаженное представление о работе уголовно-исполнительной системы совершенно недопустимо для современного общества.

- Будете ли вы инициировать проверки или решения?

- Я этим занимаюсь постоянно. Если не сказать, что каждый день, то достаточно часто. Потому что из всех обращений, которые ко мне поступают, а в прошлом году их поступило 42 тысячи, на первом месте по количеству обращений это обращения от участников уголовного судопроизводства, которые недовольны длительными сроками расследования уголовного дела, неэтичным отношением к обвиняемому-подозреваемому, и так далее. А на втором месте – уголовно-исполнительная система. Каждый раз, когда приходят обращения человека, его родственников или правозащитников, конечно, реагируем. Я обязательно обращаюсь и к руководству ФСИН, и к прокурору, и к следователям, чтобы они проверили, есть ли там состав преступления. И еще более эффективно могла бы в этом отношении работать, если бы мне позволял закон.

Но, к сожалению, очень важный для меня нормативный акт, который является основой моей деятельности, это федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека, дает очень широкий инструментарий защиты прав человека, в том числе и проведение проверок, и ознакомление с приговором, с судебными документами и так далее, и обращение в Верховный суд об отмене вступивших в законную силу решений суда, но это все полномочия только одного персонифицированного органа, то есть самого омбудсмена. И по закону уполномоченный не вправе поручить выполнять эти обязанности, даже в какой-то мере, по доверенности, сотрудникам своего аппарата.

Страна огромная, количество обращений большое. И я буду просить о возможности по моему поручению и доверенности выполнять ряд действий, которые могли бы предотвратить или, наоборот, восстановить нарушенные права граждан.

В ярославской ИК-1 сейчас проходит проверкаФото: Роман Рыжиков

- Вы видели видео из этой колонии. После просмотра какие у вас эмоции возникли?

- Трудно даже передать ту гамму чувств, которую вызвал и этот, и масса других фактов негативных, с которыми приходится сталкиваться, когда люди обращаются, когда их выгоняют из единственного жилья, когда им не выплачивает зарплату работодатель, который имеет яхты, пароходы, самолеты, а человеку нечем кормить свою семью. Когда видишь избиение и унижение, конечно, чувство протеста и желание, чтобы справедливость восторжествовала, виновные были наказаны, и данному человеку были принесены и извинения, и то, что мы называем сатисфакцией – то есть возмещение вреда, Конечно, это сострадание.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась видеозапись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором люди в форме жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

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