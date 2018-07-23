2018-07-23T22:16:19+03:00
Доброволец

На «Московском фестивале волонтёров» жители столицы и известные артисты поддержали людей с ограниченными возможностями

Главный итог фестиваля - в волонтеры записались еще три сотни москвичей
Ольга БОРСКАЯ
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Гостей фестиваля ждало множество мастер-классов, выставок и интерактивных развлеченийГостей фестиваля ждало множество мастер-классов, выставок и интерактивных развлеченийФото: Из материалов пресс-службы
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Подарить праздник тем, кто видит его в своей жизни так редко - вот главная цель ежегодного «Московского фестиваля волонтёров». Его герои - люди с ограниченными возможностями и волонтеры, готовые каждый день протягивать руку помощи.

Фестиваль прошел 21 июля в парке «Сад «Эрмитаж» в столице. Его посетили свыше 1500 зрителей, а о своей работе рассказали более 30 благотворительных организаций и фондов. Самый главный итог фестиваля: списки добровольцев пополнили более чем на 300 человек!

На сцене фестиваля выступали Евгений Феклистов (гр. «Конец фильма»), Руслан Масюков (финалист проекта «Фабрика звёзд»), группа «Мара».

Гостей фестиваля ждало множество мастер-классов, выставок и интерактивных развлечений. Постановку для детей показал «Мобильный Театр Сказок» МТС, «Московская школа радио и телевидения» провела для всех желающих диагностику голоса и разыграла гранты на обучение в своей школе.

Постоянный участник фестиваля, инвалид детства Павел Дергачёв подарил случайному зрителю фестиваля велобайк, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Из материалов пресс-службы

Постоянный участник фестиваля, инвалид детства Павел Дергачёв подарил случайному зрителю фестиваля велобайк, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровьяФото: Из материалов пресс-службы

Большинство занятий на фестивале были не простыми развлечениями. Так, фонд «Старость в радость» приглашал подписать открытку для проживающих в домах престарелых. Проект «Доброкрышечки» просил гостей сдавать пластиковые крышки. Пластик идет на вторичную переработку, а средства от нее поступают в благотворительный фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам".

Пластиковые крышечки пускают на вторичную переработку, а средства от нее поступают в благотворительный фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Фото: Из материалов пресс-службы

Пластиковые крышечки пускают на вторичную переработку, а средства от нее поступают в благотворительный фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам"Фото: Из материалов пресс-службы

Кстати, о своем проекте "Доброволец" на фестивале рассказала и "Комсомольская правда".

«Московский Фестиваль Волонтёров» ежегодно проводит АНО «Доступ открыт». Цель проекта - расширение возможностей для людей с инвалидностью, развитие инклюзивной культуры, а также поддержка волонтеров, помогающих инвалидам. Фестиваль поддерживают Фонд Президентских грантов и Департамент культуры города Москвы.

Уроки оказания первой помощи для всех желающих провели члены молодёжного совета подстанции скорой помощи им. А.С. Пучкова Фото: Из материалов пресс-службы

Уроки оказания первой помощи для всех желающих провели члены молодёжного совета подстанции скорой помощи им. А.С. ПучковаФото: Из материалов пресс-службы

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