Дачный дресс-код: обсуждаем оптимальную одежду для сада-огорода

24 Июль 07:05 2018-07-24T13:15:02+03:00

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- После поражения от Хорватии к Федору Смолову приставили более 10 охранников.

- Автоэксперты раскритиковали идею не выдавать права должникам по алиментам.

- Собака случайно напела песню Бритни Спирс. Получилось идеально!

- Мультфильм "Фиксики" собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате.

- «Православный не значит пьяный». РПЦ ответила на идею вернуть пиво на стадионы.

- Вторая была лишней. Стало известно, сколько алкоголя ежегодно покупают россияне.

- Режим питания на отдыхе. Можно ли смоделировать собственное питание в санаториях, пансионатах и домах отдыхах? Звоним в санатории и пансионаты и пытаемся заказать.

- Дачный дресс-код: оптимальная одежда для сада и огорода.