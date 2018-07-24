Дачный дресс-код: обсуждаем оптимальную одежду для сада-огорода
Главные темы:
- После поражения от Хорватии к Федору Смолову приставили более 10 охранников.
- Автоэксперты раскритиковали идею не выдавать права должникам по алиментам.
- Собака случайно напела песню Бритни Спирс. Получилось идеально!
- Мультфильм "Фиксики" собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате.
- «Православный не значит пьяный». РПЦ ответила на идею вернуть пиво на стадионы.
- Вторая была лишней. Стало известно, сколько алкоголя ежегодно покупают россияне.
- Режим питания на отдыхе. Можно ли смоделировать собственное питание в санаториях, пансионатах и домах отдыхах? Звоним в санатории и пансионаты и пытаемся заказать.
- Дачный дресс-код: оптимальная одежда для сада и огорода.
Дачный дресс-код: обсуждаем оптимальную одежду для сада-огорода