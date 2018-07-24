Приключения багажа в России. Как не остаться в аэропорту без вещей
Главные темы:
- В Волгограде после ливня семья с детской коляской провалилась в яму с головой.
- Приключения багажа в России. Можно ли обезопасить себя от потери чемодана или порчи содержимого. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о наличии проблемы с отправкой багажа пассажиров из аэропорта Шереметьево. Проблема затронула лишь трансферных пассажиров. В аэропорту «Пулково» потеряли чемодан с платьями Тамары Гвердцители.
- Сорок простых туристических хитростей: Как собрать чемодан, летать с комфортом и везти сувениры.
- Сайт бронирования жилья Tvil.ru подготовил топ‐10 городов, куда хотели бы вернуться зарубежные гости. Сочи набрал 30% голосов туристов. Также городами, куда хотелось бы приехать вновь, стали Санкт-Петербург (23%), Казань (11%), Москва (9%) и Самара (7%). Кроме того, в первой десятке оказались: Нижний Новгород, Калининград и Ростов-на-Дону (5%), Екатеринбург 4%) и Волгоград (2%).
- В коридорах власти.
- Обзор прессы.
- Дачно-огородный сезон: что выросло в этом году и какой овощ/фрукт не оправдал ожиданий?
- Новости спорта.
Приключения багажа в России. Как не остаться в аэропорту без вещей