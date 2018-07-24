Кто проиграет после принятия закона о возвратах?

СЕГОДНЯ 01:01 2018-07-23T23:11:24+03:00

В Госдуме планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о возвратах продукции поставщикам, который может спровоцировать рост цен на рынке и ограничить ассортимент продуктов в магазинах

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Члены аграрного комитета Госдумы, возглавляемого одним из авторов законопроекта о возвратах Владимиром Кашиным, предложили рассмотреть закон в первом чтении не позднее 24 июля. Текущая редакция законопроекта вызывает немало споров среди представителей профильных министерств и экспертов рынка.

За принятие закона, запрещающего торговым сетям возвращать нереализованную продукцию поставщикам, выступили депутаты из мониторинговой группы «Честная цена», позднее инициативу поддержала часть поставщиков продовольственных товаров. По мнению сторонников преобразований, новые меры позволят уравнять положение крупных и мелких игроков рынка, а также подстегнут развитие отечественного производства.

Среди противников нововведений оказались члены Обществ по защите прав потребителей, часть поставщиков, ориентированная на постоянную ротацию собственного ассортимента, и сами ритейлеры. По их мнению, законодательное регулирование практики возвратов нереализованных товаров нарушит устоявшиеся бизнес-модели значительной части производителей, а также ущемит интересы потребителей.

Отказ от работы с возможностью оформления возврата нереализованной продукции приведет, по оценкам экспертов, в первую очередь к исчезновению качественных скоропортящихся товаров. Из-за возрастающих издержек торговые сети будут вынуждены отказываться от качества в пользу более длительного срока хранения за счет консервантов и стабилизаторов.

Привыкшим к многообразию выбора товаров потребителям, скорее всего, в ближайшее время придется смириться и со значительными ограничениями. Незаинтересованные из-за больших потерь в работе со множеством мелких производств торговые сети перейдут к стратегии сокращения ассортимента, за счет чего процент реализации по оставшимся наименованиям будет расти, а издержки ритейла сокращаться.

Еще одним неутешительным сценарием развития событий после принятия закона о возвратах может стать рост цен на продовольственные товары, вызванный с одной стороны доминирующей ролью оставшихся крупных поставщиков – монополистов, а с другой – перераспределением издержек, связанных с обязанностью торговых сетей самостоятельно утилизировать остатки продуктов.

Не случайно, учитывая множество подводных камней и отсутствие поддержки со стороны Правительства, авторы инициативы проводят ее в Госдуме не через профильный комитет по экономической политике и предпринимательству, у которого есть все необходимые компетенции и профессиональное понимание вопроса, а через аграрный комитет, возглавляемый коммунистом Владимиром Кашиным. «Риторика авторов этого законопроекта ласкает слух депутатам КПРФ, до сих пор живущих ностальгией по советскому прошлому, - полагает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, - возврат к советской торговле, конечно, уже невозможен, но существенно навредить, при том не только самой отрасли, но и смежным, в том числе, производителям и поставщикам, он может».

Еще в минувшем году вопрос возвратов продукции поставщикам был снят с контроля Комиссией по законопроектной деятельности, поскольку анализ, проведенный по поручению Президента РФ Владимира Путина, показал нецелесообразность введения законодательного запрета, а наиболее эффективным путем решения вопроса было признано развитие инструментов саморегулирования. Несмотря на это, спустя год депутаты расширили трактовку с запрета возврата хлебобулочной продукции на запрет возврата любых продовольственных товаров, и вопрос снова возник в повестке дня. К тому моменту отношения с производителями хлебобулочной продукции были уже урегулированы торговыми сетями, подписавшими меморандумы с Российским союзом пекарей и Российской гильдией пекарей и кондитеров, хлебопеки получили экономию более 5 млрд. рублей, а нормативное регулирование этого вопроса утратило свою актуальность.