Как выбрать солнечные очки

СЕГОДНЯ 01:58 2018-07-24T02:00:45+03:00

Только на рынке можно найти сразу такое количество поддельных очков. Не все они опасны, но покупать в приличном магазине надежнее. Фото: Олег АДАМОВИЧ

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Еще недавно у меня было двое солнечных очков. Одни я сломал, другие потерял. Прямо как в анекдоте. Не осталось у меня больше солнечных очков.

- Придется за новыми идти, тратиться, - жалуюсь редактору в надежде, что ради такого дела он меня пораньше отпустит.

- А где брать будешь?

- На рынке. Там очки по 300 - 400 рублей стоят. А качество не хуже, чем у магазинных. Да в магазинах средней руки и так очки с рынка продают, только накрутку в два раза делают. Отдать 7 тысяч за фирменный Ray-Ban жаба не позволяет.

- Мой друг на курорте тоже купил себе дешевые солнечные очки. Оказалось, они не защищают от ультрафиолета. Он их потом специальным ультрафиолетовым фонариком просветил - тени от линз не было. А если б защита от лучей работала, то очки бы черную тень отбросили. Плохие стекла портят глаза.

Эта занимательная история все равно не сподвигла меня сразу бежать в дорогой салон. Но на рынок я как охотник на вампиров пошел с тем самым УФ-фонариком.

ПЛАТИМ В ОСНОВНОМ ЗА ОПРАВУ

Такого выбора, как в специализированной палатке на рынке, не будет ни в одной оптике. Сотни моделей c лейблами Prada, Ray-Ban и прочих Gucci.

Достаю фонарик и начинаю водить ярким фиолетовым лучом по очкам.

- Это я защиту от ультрафиолета проверяю, - объясняю продавцам из Китая.

- Папробуй ети, они хоросие, стиклянные линсы, в два раса дорозе остальных, - с диким акцентом ответил китаец, протягивая мне поддельные Ray-Ban, облепленные фирменными наклейками.

Первый выстрел - и сразу в яблочко. У очков не оказалось никакой защиты от ультрафиолета. Тень в луче фонаря оставила только оправа. Стекла затемнения не дали. И не важно, во сколько раз эти очки дороже остальных. Кстати, многие считают, что стекло безопаснее для глаз. В большинстве случаев это не так - пластик лучше отсекает ультрафиолет.

- Товар будет портить людям глаза. Может, снимете с продажи? - предложил продавцу.

- Сейчась всем тязело. Не мозно мне товаром раскидываться, - ответил китаец.

Большинство дешевых очков оказались вполне безопасными. Лишь каждая сороковая модель не защищает от ультрафиолета. Причем это не зависит от цвета линз и «производителя». С «пустыми стеклами» мне попались подделки и Dior, и Gucci. Но липовые Ray-Ban без УФ-защиты все же встречались чаще всего.

- Никакой системы нет, - рассказал импортер солнечных очков из Китая в Россию Денис. - Азиаты все подделывают. Качество контрафакта может меняться. Сейчас какой-то плохой завод взялся за Ray-Ban. Потом он Chanel подделает...

Дальнейшие проверки показали, что на цену очков в первую очередь влияет качество оправы, а не безопасность. Большинство солнечных очков за 180 - 200 рублей в магазинах «для бедных» тоже отсекли ультрафиолет. Только поделки неизвестного производителя Boguan провалились все. Хотя на бирочке было написано о 100-процентной защите.

- Большинство линз и так делают из пластика, отсекающего ультрафиолет, - говорит импортер очков Денис. - У них химический состав такой.

Дорогие солнечные очки коллег по редакции, купленные в фирменных местах (не все ж такие скупердяи, как я), ожидаемо оказались хорошими.

Но визуально отличить безопасные очки от опасных невозможно.

Важно!

ПОЧЕМУ ВАЖНА УФ-ЗАЩИТА?

Глаз в плохих очках может получить ожог сетчатки.

- Хрусталик здорового глаза играет роль природного фильтра, - рассказал врач-офтальмолог из Института глазных болезней им. Гельмгольца Иван Прокопов. - Используя солнечные очки с темными стеклами, но без защиты от ультрафиолета, мы лишаемся естественной защиты. За темными линзами зрачок расширяется и улавливает много УФ-лучей.

- Большое количество ультрафиолета способно обжечь сетчатку, привести к образованию нароста на роговице, - говорит руководитель клинического объединения «Центры охраны зрения детей и подростков «Ясный Взор» Игорь Азнаурян. - Опасность есть на море и в горах, где УФ-лучи отражаются от окружающих поверхностей.

Как проверить очки фонариком.Фото: Иван МАКЕЕВ

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