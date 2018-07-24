Злостным алиментщикам запретят сдавать на права и покупать авто
Руководитель ФССП Дмитрий Аристов выступил с рядом инициатив по ужесточению и расширению санкций в отношении должников по алиментам
В очередной раз должникам решили усложнить жизнь. То их не пускают в теплые края, а теперь пошли дальше: хотят не разрешать допуск до экзаменов в ГИБДД. Про такую инициативу рассказал руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на круглом столе в ФССП.
Еще одна возможная мера против должников по алиментам - запрет на регистрацию транспортного средства.
Законопроект, которым предполагается ограничить таких должников в получении некоторых госуслуг, по словам Аристова, уже разрабатывается.
Ну, не могут должники загорать под пальмами – это одно дело. Лишить права на использование личного транспорта– абсолютно другое. И попахивает абсурдом. С таким мнением по поводу инициативы ФССП выступил ряд автоэкспертов: решение - популистское и не будет иметь ожидаемого эффекта.