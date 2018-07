СЕГОДНЯ 12:58 2018-07-24T13:10:14+03:00

В 2011 году парижский инженер Клеман Сторк установил в своем доме камеру видеонаблюдения, чтобы в дом не пробрались воры, но когда он начал просматривать записи, обнаружил массу интересного. Например, что его кот по кличке Пепито проявляет чудеса изобретательности, чтобы сбежать из дома. Это было так забавно, что ради шутки инженер завел аккаунт в твиттере, посвященный приключениям хвостатого. И Пепито стал звездой. За его перемещениями ежедневно следят 60 тысяч человек.

Каждый раз, когда кот отправляется на прогулку, программа делает фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is out («Пепито ушел») с точным временем.Когда кот возвращается, тот же алгоритм снова делает моментальное фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is back home («Пепито вернулся домой»).

В общем, обычно кот гуляет несколько раз в день, а потому и свежие посты в твиттере появляются регулярно. И так 7 лет.

«Да кому это интересно?» — спросите вы. Помимо массы подписчиков, каждый пост кота собирает сотни лайков, десятки репостов и множество одобрительных комментариев пользователей, которые желают Пепито удачной прогулки и искренне радуются, что он вернулся и с ним все в порядке.

Если кота нет слишком долго, подписчики, разумеется, волнуются.

«Пока, Пепито, скоро увидимся! Надеюсь, ты будешь в безопасности!»

"Пепито, чтобы не говорили тебе другие коты, не верь! Ты самый красивый и лучший"

Хозяин кота не ожидал, что Пепито станет такой звездой твиттера. Однажды, в июне 2017 года, когда кот пошел гулять и почти сутки не возвращался домой в твиттере началась паника, куда делся кот? Может быть его подрали собаки? Или сбила машина?

Оказалось, что кот не потерялся, а просто вернулся через другую дверь. Хозяину пришлось объяснять это подписчикам Пепито, чтобы те перестали бить тревогу.

Было и еще несколько случаев, когда подписчики теряли кота. Тогда хозяину снова приходилось писать в микроблог, что с Пепито все в порядке и он, например, просто не выходит на улицу из-за жары.