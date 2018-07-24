Российскую писательницу Анну Старобинец назвали лучшим фантастом Европы

СЕГОДНЯ 13:47 2018-07-24T13:59:14+03:00

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Премия Европейского общества научной фантастики (ESFS) досталась 39-летней российской писательнице Анне Старобинец. Награда вручена не за конкретную книгу, а за творчество в целом. Соперниками Старобинец были Сергей Жадан (Украина), Андреас Брандхорст (Германия), Дерек Лэнди (Ирландия) и Клелия Фаррис (Италия). Сама организация была основана в 1972 году в Триесте, свою цель она видит в популяризации фантастических произведений, созданных в Европе. Призы вручаются в рамках конференции поклонников фантастики Eurocon - в этом году она прошла во французском городе Амьене.

Сообщается, что лучшим фантастическим фильмом был назван «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона, а почетный приз «Гранд-мастер» получил французский писатель Жерар Клейн.

Анна Старобинец училась на филологическом факультете МГУ, работала журналистом и редактором в разных изданиях (в данный момент - в журнале «Русский репортер»). Свою дебютную книгу рассказов «Переходный возраст» выпустила в 2005-м, за ней последовали роман «Убежище 3/9», сборник «Резкое похолодание» и еще несколько книг, в том числе две для детей. Критик Лев Данилкин несколько лет назад назвал ее «Людмилой Петрушевской нового поколения, евро-Петрушевской, писательницей про женщин с таким психолокатором, который всю жуть, обычно прошмыгивающую под радаром, пеленгует и фиксирует на экране».

Была женой писателя Александра Гарроса, скончавшегося от рака в прошлом году. В последнее время большое внимание привлекла ее документальная книга «Посмотри на него», в которой она описала потерю собственного нерожденного ребенка и страдания, через которые ей пришлось пройти.