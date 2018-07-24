"Ну, это уже чересчур": Волочкова сделала фото, который заставил в голос смеяться пользователей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-24T14:28:02+03:00

Кто в домике живёт в королевском номере с террасой? Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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«Комсомолка» на днях писала о том, что Анастасия Волочкова отправилась отдыхать в Турцию с новым возлюбленным, причем в это же время на курорт прилетела ее мама и дочь, но почему-то семья остановилась в разных отелях побережья. Возможно, потому что балерина решила устроить себе романтические каникулы с новым возлюбленным?! Как бы то ни было, но звезда инстаграма и в Турции не изменила себе, и стоило красавице чуть загореть, чтобы выглядеть идеально на фотографии, как балерина тут же нашла новое место, где сможет запечатлеться. Место, конечно, поразило своей оригинальностью, это оказалось подвесное кресло- кокон, из которого выглядывает красавица.

«Кто в домике живёт в королевском номере с террасой?» - подписала оригинальный снимок звезда.

Но поклонники тут же "смастерили" в фотошопе свой вариант фото, где Настя демонстрирует знаменитую растяжку. Получилось, еще более оригинально и смешно.

Поклонники тут же "смастерили" в фотошопе свой вариант фото

Что тут началось в комментариях?! Поклонники заявили, что даже шпагат на коне не был таким оригинальным, как это "кресло с ногами". В общем, откликов было так много, что в итоге курортница закрыла комментарии. Однако, обсуждение продолжились на фан-страницах звезды.

«Вот лежу и думаю: "Сколько же людей бедных несчастных и недолюбленных живёт не своей жизнью, а нашей... Жизнью успешных людей" – тем временем, написала звезда.

Надо отметить, что чуть ранее под одним из снимков она написала про людей, которые "изливают желчь" на её странице, и резко высказалась о причине такого поведения.