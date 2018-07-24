Путин - о строительстве моста на Сахалин: Очень хочется помочь, но надо посмотреть экономику

СЕГОДНЯ 14:51 2018-07-24T15:19:00+03:00

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Идея о том, что на Крымском мосте не должна останавливаться работа по строительству подобных мега-проектов в России, носится в воздухе уже давно. И это справедливо - приобретенные в Керченском проливе уникальные опыт, компетенции и, в конце концов, техника не должны остаться без дела. Поэтому давний проект создания моста на Сахалин всплывает все чаще и чаще.

Во время встречи с президентом губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко напомнил о письме депутатов региона.

- Наше законодательное собрание направляло вам письмо о необходимости строительства мостового перехода на материк, в том числе из той части средств, которая изымается по соглашение о разделе продукции, и часть идет на развитие субъекта, часть идет на развитие региона, - сказал губернатор. - Считаем, что это хорошее дело, и конечно, хотелось бы получить вашу поддержку.

Путин уже отвечал на этот вопрос неоднократно. В последний раз это было во время общения с журналистам как раз после открытия Крымского моста.

- Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями, - сказал президент губернатору. - И как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей. Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Понимаю этот вопрос и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в Фонд развития Дальнего Востока.

Для принятия такого решения на сотни миллиардов рублей нужны и веские экономические основания. Пока они были неочевидны - экономика Сахалина не окупит такие вложения и не получит толчка подобного тому, что получил Крым. Поэтому глава государства попросил дождаться расчетов специалистов.

- Я поручил правительству проработать все это, - ответил Путин. - Посмотрим. Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику.