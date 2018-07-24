СЕГОДНЯ 15:09 2018-07-24T15:26:19+03:00

О своих героических действиях своему непосредственному командованию офицер докладывать не стал Фото: скриншот видео

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Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении дежурного отдельной роты ДПС УГИБДД МВД по Республике Алтай старшего лейтенанта полиции Виталия Марыгина медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

"Полицейский, проявивший смелость и решительность при спасении людей награжден за самоотверженные и решительные действия, проявленные им в экстремальной ситуации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства рассказал, что во время прогулки по селу Майма четырехлетний мальчишка упал в оставленный открытым канализационный колодец. Это увидели отец с матерью, которые были рядом. Отец бросился на помощь и прыгнул в четырехметровый колодец, который наполовину был заполнен нечистотами.

Вытащить сына на поверхность отцу не удавалось, а силы стали уходить. И тогда мама ребенка побежала за помощью к проживающему по соседству сотруднику Госавтоинспекции Виталию Марыгину.

Гаишник оценил происходящее мгновенно, схватил из машины автомобильный трос, и бросился на помощь. Полицейский спустился на дно канализационного колодца, откуда поднял сначала мальчика, а затем его отца.

За смелость и решительность полицейского наградили медальюФото: скриншот видео

"Благодаря своевременным и умелым действиям старшего лейтенанта полиции были спасены две жизни, мальчику после нахождения в колодце пришлось обращаться за медицинской помощью, но теперь его здоровье вне опасности", - добавила Ирина Волк.

Кстати, о том, что в апреле алтайский гаишник взял на буксир две человеческих жизни, руководству МВД России стало известно только недавно из благодарственного письма матери маленького мальчика. О своих героических действиях своему непосредственному командованию офицер докладывать не стал.

Сочные новости.