2018-07-24T15:26:19+03:00
Сочные новости

Гаишник спас четырехлетнего мальчика и его отца, которые чуть не утонули в колодце #сочныеновости

За смелость и решительность полицейского наградили медалью [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
О своих героических действиях своему непосредственному командованию офицер докладывать не сталО своих героических действиях своему непосредственному командованию офицер докладывать не сталФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении дежурного отдельной роты ДПС УГИБДД МВД по Республике Алтай старшего лейтенанта полиции Виталия Марыгина медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

"Полицейский, проявивший смелость и решительность при спасении людей награжден за самоотверженные и решительные действия, проявленные им в экстремальной ситуации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства рассказал, что во время прогулки по селу Майма четырехлетний мальчишка упал в оставленный открытым канализационный колодец. Это увидели отец с матерью, которые были рядом. Отец бросился на помощь и прыгнул в четырехметровый колодец, который наполовину был заполнен нечистотами.

Вытащить сына на поверхность отцу не удавалось, а силы стали уходить. И тогда мама ребенка побежала за помощью к проживающему по соседству сотруднику Госавтоинспекции Виталию Марыгину.

Гаишник оценил происходящее мгновенно, схватил из машины автомобильный трос, и бросился на помощь. Полицейский спустился на дно канализационного колодца, откуда поднял сначала мальчика, а затем его отца.

За смелость и решительность полицейского наградили медалью Фото: скриншот видео

За смелость и решительность полицейского наградили медальюФото: скриншот видео

"Благодаря своевременным и умелым действиям старшего лейтенанта полиции были спасены две жизни, мальчику после нахождения в колодце пришлось обращаться за медицинской помощью, но теперь его здоровье вне опасности", - добавила Ирина Волк.

Кстати, о том, что в апреле алтайский гаишник взял на буксир две человеческих жизни, руководству МВД России стало известно только недавно из благодарственного письма матери маленького мальчика. О своих героических действиях своему непосредственному командованию офицер докладывать не стал.

Сочные новости.

Гаишник взял на буксир две человеческих жизни.За смелость и решительность полицейского наградили медалью

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года
О неожиданной пользе шоколадов и чипсов рассказали ученые
Умер Вениамин Яковлев - советник президента России
Адвокат из Алма-Аты подает на прокуратуру в суд за "Пупкину Залупкину"
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин
ФСИН проверит все жалобы на избиения в колониях за последний год
Минобороны опровергло сообщения об изъятии автомобилей россиян
Ученые предсказали рост числа самоубийств в США и Мексике из-за жары
В Москве две спортсменки получили ожоги, выпив воды из кулера
Около 2 тысяч российских туристов находятся в охваченном огнем районе Греции
Президент Федерации керлинга России заявил, что Крушельницкий признает свою вину
Армия обороны Израиля сбила ракетами сирийский истребитель
Совфед одобрил закон о повышении минимального капитала страховщиков
Глава МИД Турции: Анкара не присоединится к санкциям США против Ирана
«Ростех» продал 25,1% Yota Devices китайскому консорциуму
Спасенные из пещеры в Таиланде школьники стали послушниками в буддистском монастыре
Путин предложил Греции помощь в ликвидации последствий лесных пожаров
Путин обсудил с Мирзиеёвым сотрудничество России и Узбекистана
Число погибших при лесных пожарах в Греции превысило 60 человек
Археологи обнаружили на Сицилии древнейшее захоронение викингов