СЕГОДНЯ 15:24 2018-07-24T16:26:34+03:00

При самом положительном сценарии, численность населения России увеличится с нынешних 146 млн. до 157 млн. человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Произойти это должно к 2035 году

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Статистическое ведомство опубликовало новый доклад с прогнозами по демографической ситуации до 2035 года. Исследователи рассмотрели три варианта развития событий.

При самом положительном сценарии, численность населения России увеличится с нынешних 146 млн. до 157 млн. человек.

Нейтральный прогноз предполагает сокращение населения до 145 млн. человек. Негативный - до 136 млн. человек.

Кандидат экономических наук, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин поделился с «КП» своим мнением относительно нового прогноза.

- Оптимистический прогноз - чистой воды фантастика. Если эти цифры перенести в жизнь, то миграция с нынешних 200 тыс. в год должна вырасти до 500 тыс. человек в год. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы такой поток людей хлынул в нашу страну. Эти 200 тыс. реально поднять до 300 тыс., но не выше.

Если говорить о рождаемости, то с прошлого года она упала с 1, 75% до 1,62%. Оптимистический вариант же предусматривает уровень роста порядка 2%. Такого показателя не было с середины 80-х годов. Нам надо вернуться хотя бы до уровня 1,70 %. Для роста в 1,9 - 2, 1% потребуются расходы где-то в 3 трлн. рублей в год - грубо говоря, десятикратное увеличение нынешних выплат на материнский капитал.

Средний прогноз похож на самый вероятный.

Пессимистический вариант — это если ничего совсем не делать, что тоже вряд ли.