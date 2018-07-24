«Хотели как лучше, а получилось как всегда»: исполнилось 25 лет денежной реформе 1993 года

СЕГОДНЯ 15:34 2018-07-24T15:51:50+03:00

Условия обмена были жесткими. Сдать старые рубли и получить новые нужно было в очень короткие сроки Фото: фотохроника ТАСС.

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- Я вчера билеты в Брянск купил, успел! - Утро 26 июля 1993 года у меня началось с радостного звонка друга.

- Зачем? - не поняла я.

- Да ты не в курсе? Опять денежная реформа! Я билеты-то на старые деньги купил, а потом сдам - и получу уже новые...

Да, с ноля часов 26 июля в России прекращалось хождение советских рублей образца 1961 - 1992 годов. Принимались теперь только новые, российские, рубли 1993 года выпуска. Как говорилось в телеграмме ЦБ от 24 июля 1993 года за подписью Виктора Геращенко, реформа проводилась «в целях устранения множественной модификации денежных билетов одного достоинства в обращении». На самом же деле она, конечно же, носила конфискационный характер. Власти делали очередную попытку изъять лишнюю денежную массу и снизить инфляцию. Которая после отпускания цен в 1992 году уже превратилась в гиперинфляцию. Кроме того, надо было оградить российский денежный рынок от рынков бывших союзных республик, где наравне со своими новыми валютами продолжали хождение советские рубли.

Условия обмена были жесткими. Сдать старые рубли и получить новые нужно было в очень короткие сроки, до 7 августа. Причем были еще и ограничения: деньги менялись в Сбербанке по месту прописки, поменять можно было на человека не более 35 тысяч рублей (примерно $35), остальное зачислялось на срочный депозит. Об обмене ставился штамп в паспорте - чтобы кто-нибудь не вздумал пролезть со своими сбережениями из чулка дважды.

Народ к 1993 году уже сложно было чем-то удивить. До этого случилась павловская реформа 1991 года - тогда изымали пятидесяти- и сторублевки образца 1961 года, причем обменять их надо было в течение всего трех дней и в размере не более 1000 рублей на человека (на большую сумму следовало писать заявление в спецкомиссию). Затем - гайдаровские рыночные реформы 1992 года... Так что те, у кого какие-то советские сбережения были, в основном их уже потеряли.

Тем не менее в стране началась паника. Ведь о реформе было объявлено в разгар лета, когда многие были на дачах и в отпусках. В итоге срок обмена продлили до конца августа, а сумму увеличили до 100 тысяч рублей.

Каких-то серьезных экономических результатов реформа не дала. В ее ходе было изъято 24 миллиарда банкнот. Но победить инфляцию так и не удалось.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» - так оценил реформу Виктор Черномырдин, тогда премьер-министр, на пресс-конференции 6 августа. И эта крылатая фраза - главное, что осталось в памяти о тех событиях.