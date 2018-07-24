2018-07-24T15:49:14+03:00
Спорт

Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей #сочныеновости

Пара вместе уже шесть лет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Серхио Рамос и Пилар Рубио познакомились во время чемпионата Европы в 2012 году. И с тех пор не расставались. Красавица- журналистка родила капитна мадридского «Реала» троих детей, однако, идти под венец пара не торопилась. Но, видимо, поражение от сборной России в 1/8 финала заставило двукратного чемпиона Европы Серхио задуматься о том, что ничто не вечно, и наконец-таки решиться сделать предложение журналистке Пилар Рубио.

«Она сказала "да". Я люблю тебя... навсегда»,- написал Рамос под совместной фотографией со своей невестой в Instagram.

Любопытно, что когда Рамос и Пилар познакомились, Серхио уже крутил роман с другой очаровательной журналисткой Ларой Альварес. Однако, Пилар настолько запала в сердце футболиста, что после знакомства они почти сразу приняли решение жить вместе. Девушка старше Серхио на 8 лет, но этот факт никак не мешает их счастью. В 2014-м родился их первый сын Серхио Рамос Рубио-младший, спустя год второй - Марко, а в марте этого года Пилар подарила своему возлюбленному третьего малыша - Алехандро.

Серхио не первый футболист, который выбрал в спутницы жизни журналистку. Его коллега Икер Касильяс почти десять лет счастлив с популярной в Испании телеведущей Сарой Карбонеро, также свою жизнь с девушками из СМИ связали Алессандро Матри, Кевин Боатенг, а недавно модель и журналистка Анастасия Костенко подарила своему мужу футболисту "Локомотива" Дмитрию Тарасову дочь.

Сочные новости.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года
О неожиданной пользе шоколадов и чипсов рассказали ученые
Умер Вениамин Яковлев - советник президента России
Адвокат из Алма-Аты подает на прокуратуру в суд за "Пупкину Залупкину"
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин
ФСИН проверит все жалобы на избиения в колониях за последний год
Минобороны опровергло сообщения об изъятии автомобилей россиян
Ученые предсказали рост числа самоубийств в США и Мексике из-за жары
В Москве две спортсменки получили ожоги, выпив воды из кулера
Около 2 тысяч российских туристов находятся в охваченном огнем районе Греции
Президент Федерации керлинга России заявил, что Крушельницкий признает свою вину
Армия обороны Израиля сбила ракетами сирийский истребитель
Совфед одобрил закон о повышении минимального капитала страховщиков
Глава МИД Турции: Анкара не присоединится к санкциям США против Ирана
«Ростех» продал 25,1% Yota Devices китайскому консорциуму
Спасенные из пещеры в Таиланде школьники стали послушниками в буддистском монастыре
Путин предложил Греции помощь в ликвидации последствий лесных пожаров
Путин обсудил с Мирзиеёвым сотрудничество России и Узбекистана
Число погибших при лесных пожарах в Греции превысило 60 человек
Археологи обнаружили на Сицилии древнейшее захоронение викингов