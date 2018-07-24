СЕГОДНЯ 15:41 2018-07-24T15:49:14+03:00

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Серхио Рамос и Пилар Рубио познакомились во время чемпионата Европы в 2012 году. И с тех пор не расставались. Красавица- журналистка родила капитна мадридского «Реала» троих детей, однако, идти под венец пара не торопилась. Но, видимо, поражение от сборной России в 1/8 финала заставило двукратного чемпиона Европы Серхио задуматься о том, что ничто не вечно, и наконец-таки решиться сделать предложение журналистке Пилар Рубио.

«Она сказала "да". Я люблю тебя... навсегда»,- написал Рамос под совместной фотографией со своей невестой в Instagram.

Любопытно, что когда Рамос и Пилар познакомились, Серхио уже крутил роман с другой очаровательной журналисткой Ларой Альварес. Однако, Пилар настолько запала в сердце футболиста, что после знакомства они почти сразу приняли решение жить вместе. Девушка старше Серхио на 8 лет, но этот факт никак не мешает их счастью. В 2014-м родился их первый сын Серхио Рамос Рубио-младший, спустя год второй - Марко, а в марте этого года Пилар подарила своему возлюбленному третьего малыша - Алехандро.

Серхио не первый футболист, который выбрал в спутницы жизни журналистку. Его коллега Икер Касильяс почти десять лет счастлив с популярной в Испании телеведущей Сарой Карбонеро, также свою жизнь с девушками из СМИ связали Алессандро Матри, Кевин Боатенг, а недавно модель и журналистка Анастасия Костенко подарила своему мужу футболисту "Локомотива" Дмитрию Тарасову дочь.