Почему Анджелина Джоли возненавидела супругу Джорда Клуни – Амаль Алламуддин?

СЕГОДНЯ 17:07 2018-07-24T17:24:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Почему черная кошка пробежала между Анджелиной Джоли и Амаль Клуни долгое время не знал никто. Но приближенные к звездам пары заметили, что с тех пор как Джордж женился на Амаль, он ни разу не пригласил своего близкого друга Брэда Питта к себе на виллу в Италии.

Амаль в основном рассылала приглашения только семейным приятелям мужа, которые в свою очередь приходили с женами. Как, например, Мэтта Дэймона с его супругой. И хотя против Питта Амаль ничего не имела, Анджелину она видеть в своем доме категорически не желала. Впрочем, даже когда Джоли и Амаль были гостями на на светских мероприятиях, они делали вид, что не замечают друг друга.

Газеты предполагали, что все дело в красоте женщин. Мол, тяжело терпеть рядом соперницу, поэтому самый легкий способ - сделать вид, что красавица здесь одна. Тем более, что обе претендовали на неофициальный «титул» первой красавицы Голливуда. Плюс, и та, и другая слыли Королевами благотворительности.

Но до того, как Джоли с Питтом расстались, конфликт между дамами был перманентным. Но стоило самой красивой паре Голливуда объявить о разводе, как Клуни и его жена решительно встали на сторону Питта в его конфликте с Джоли. Джордж во всем поддерживал Питта, и даже пару раз уходил с ними на мужские посиделки с алкоголем и разговорами по душам.

А Амаль, как-то в разговоре с друзьями обронила: «Анджелина с момента начала бракоразводного процесса совершенно обезумела». И конечно, Джоли тут же об этом донесли. А та в ответ придумала для Амаль обидное прозвище «Plus one» — так называют обычно безымянных спутниц звезд, которые те берут с собой на мероприятия, тем самым намекнув на то, что без Джорджа, его жена – «Никто». Обо всем этом репортеру издания The Sun рассказал источник, близко знакомый с обеими дамами.

Услышав это, Амаль развернула войну, запретив при ней даже упоминать имя Энджи. Теперь все их общие знакомые оказались в затруднительном положении. И Амаль, и особенно Анджелина, требуют, чтобы те, кто прежде дружил с обеими, выбирали, с кем из них поддерживать отношения дальше.