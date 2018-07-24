СЕГОДНЯ 19:45 2018-07-24T19:56:55+03:00

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Ей 90. Но она может увести вашего парня! Речь о самой модной и весёлой бабушке в мире - американке Бадди Винкл.

Если вы посмотрите её Инстаграм, то поймёте: жизнь Бадди куда веселее, чем у большинства 20-летних! Вот вы, например, давно зажигали на пляже в компании накачанных красавцев? А Бадди так проводит каждое лето. «Краду ваших парней с 1928», - шутит в соцсетях пенсионерка из Кентукки.

Хотя на самом деле веселушка украла не парней, а сердца своих подписчиков. Их у неё уже почти 4 миллиона!

А ведь ещё несколько лет назад женщина была в глубокой депрессии. Американка потеряла мужа и сына. И, конечно же, долго не могла оправиться от горя... Но в какой-то момент Бадди решила взять себя в руки - ради своей дочери, пятерых внуков и трёх правнуков.

Кстати, это именно внуки сделали бабулю звездой. Четыре года назад они выложили в Сеть ролик, где Бадди задорно делает самокрутку. Видео понравилось миллионам пользователей Интернета! Тогда внуки научили бабушку пользоваться Твиттером и Инстаграмом. И понеслась! Бадди делится с подписчиками фото своих нарядов, путешествий, танцев, друзей и напитков. А в ответ бабулю осыпают комплиментами - большинство фолловеров восхищены её любовью к жизни.

baddiewinkle Ей 90, но разве можно её назвать старушкой?

Но есть, конечно, и такие, кто называет Бадди старым фриком. Ха! Модная бабуля им отвечает, что она не в том возрасте, чтобы обращать внимание на чужое мнение!

Бадди часто спрашивают, что ей помогает оставаться невероятно активной в столь почтенном возрасте. Бабушка-радуга отвечает всегда одинаково: она занимается спортом (в основном, аэробикой и танцами), обливается холодной водой и просто любит жизнь.

Сочные новости.