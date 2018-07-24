2018-07-24T19:09:09+03:00
Звезды

«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с грудным малышом

Это уже не первый раз, когда певица с новорожденным появляется на фото
Ольга АНТОНОВА
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Певица Валерия с малышом.Певица Валерия с малышом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В мае этого года в Instagram Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина поочередно появились фотографии близнецов, и, разумеется, в свете последней моды на зрелое материнство, большинство поклонников звезды подумали, что это дети певицы. Только сильно удивились, зачем исполнительницы песни «Часики» надо было так долго скрывать это от общественности. Однако, вскоре сама пара опровергла свое родительство, заявив, что это дети знакомых. Ну хорошо.

Однако, спустя три месяца фото Валерии нежно обнимающей малыша снова появилась в инстаграме звезды.

«Такой сладкий, что хочется съесть», — подписала кадр Валерия, сопроводив его хэштегами «не внук», «малыш» и «дети — наше счастье».

Пользователи Сети принялись гадать, что же за ребенок позирует на фото с певицей. Так, бдительные пользователи сразу вычислили, что младенец, очевидно, намного младше по возрасту, чем близнецы, снимки которых ранее публиковали супруги. Масла в огонь подлило фото в Stories Валерии, на котором она позирует с ребенком вместе с Пригожиным, а хештеги на кадре гласят: «не дед» и «не бабушка».

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Валерия и Иосиф Пригожин с малышом.
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Ну и как тут не подумать о том, что пара все –таки вновь стали родителями? На всякий случай, поклонники рассыпались в поздравлениях.

«Повезло малышу, такие родители, такая семья! Хочется пожелать только самого хорошего и много прекрасных моментов, искренняя радость за прекрасных людей!», «Как вам идет — держать на руках такую кроху. Столько нежности в этом фото», «Поздравляю с малышом, вы его достойно воспитаете!», «Надеюсь, это малыш Валерии. Она такая хорошая мама, ей надо рожать и рожать», «Может, это сын», «Если не внук, значит, сын? С помощью суррогатной матери?», «Как же круто! От души поздравляю вашу семью! Здоровья и счастья малышу! Пусть радует маму и папу», — написали они.

Интересно, что в числе поздравивших пару оказался певец Сергей Лазарев. «Поздравляю от души! Здоровья — самое главное!» — написал он.

Напомним, у Валерии и Иосифа Прихожина общих детей нет. У певицы есть трое детей от первого брака с продюсером Александром Шульгиным — Анна, Артемий и Арсений. У Пригожина также трое детей от предыдущих отношений — Даная, Дмитрий и Елизавета.

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