Секрет “птицы, живущей в другом времени”, раскрыт

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-24T21:02:19+03:00

Эксперты объяснили каким образом в зеркале отражается то ли прошлое, то ли будущее [видео]

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Минимум два года не теряет популярности снимок с воробьем, которого водитель кормит картофелем фри из окна автомобиля. Кормит прямо на ходу. Трюк в некотором роде акробатический. Но удивляться надо не ему, а отражению в боковом зеркале.

Фото,которое озадачило тысячи пользователей соцсетей.

У птички в зеркале крылья подняты вверх, а у той, что перед зеркалом они вытянуты горизонтально. Люди в соцсетях, естественно, гадают, как такое могло получиться. Фантазируют об иных измерениях и параллельных вселенных, в которых сформировалось и проникло в наш мир “неправильное” отражение. Кто-то шутит на тему “изломов времени” - что, на первый взгляд, выглядит не менее полоумно. Но, на удивление, оказываются правы. Отражение и в самом деле из другого времени. Пусть и очень недалекого.

Эксперты объяснили каким образом в зеркале отражается то ли прошлое, то ли будущее.

Эксперты объясняют феномен особенностью работы так называемых скользящих затворов цифровых фотокамер. В том числе и тех, которым оснащены смартфоны. Штроки затвора - двигаются слева направо. Или наоброт. У каких-то моделей – сверху вниз или снизу вверх. Но двигаются не мгновенно. И электронная матрица, соответственно, счтывает изображение не мгновенно, а сообразно движению затвора.

Типичная камера смартфона.

Вот один из вариантов: сначала на изображении возникает птица, расположенная с левой стороны. То есть, настоящая. Потом на матрице “проявляется” – та, что отражается в зеркале. Птица машет крыльями быстрее, чем открывается затвор. Поэтому в правой части изображения, сканирование которого продолжается, положение крыльев будет другим – соответствовать тому, которое получится уже после того как фотокамера захватит настоящую птицу. В зеркале на фото натурально отразится будущее. Эдакий его фантом. Прошлое отразится, если затвор будет двигаться в другую сторону. Вот такая машина времени.

Один из экспертов, называющий себя Дестин, объясняя суть феномена, продемонстрировал его, фотографируя быстро вращающиеся лопасти самолетных и вертолетных винтов. На изображениях возникали “дополнительные” лопасти. Опять же из другого времени. Менее, чем за год ролик с разъяснениями набрал уже более 2 миллионов просмотров.

"Лишние" лопасти винта самолета на его фото, которое сделано цифровой камерой.

"Фантом" лопасти вертолета.

Кстати, фото под условным название “кормление воробья” сделано где-то в России – номер на автомобиле наш. Автор неизвестен. Пользователи уверяют, что впервые увидели его удивительную работу на сайте Fishki.net

Несколько дней назад внимание к снимку привлек сайт Reddit.com