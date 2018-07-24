2018-07-24T21:02:19+03:00
Наука

Секрет “птицы, живущей в другом времени”, раскрыт

Эксперты объяснили каким образом в зеркале отражается то ли прошлое, то ли будущее [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Клюет одна птичка, а отражается словно бы другая.Клюет одна птичка, а отражается словно бы другая.
Изменить размер текста:

Минимум два года не теряет популярности снимок с воробьем, которого водитель кормит картофелем фри из окна автомобиля. Кормит прямо на ходу. Трюк в некотором роде акробатический. Но удивляться надо не ему, а отражению в боковом зеркале.

Фото,которое озадачило тысячи пользователей соцсетей.

Фото,которое озадачило тысячи пользователей соцсетей.

У птички в зеркале крылья подняты вверх, а у той, что перед зеркалом они вытянуты горизонтально. Люди в соцсетях, естественно, гадают, как такое могло получиться. Фантазируют об иных измерениях и параллельных вселенных, в которых сформировалось и проникло в наш мир “неправильное” отражение. Кто-то шутит на тему “изломов времени” - что, на первый взгляд, выглядит не менее полоумно. Но, на удивление, оказываются правы. Отражение и в самом деле из другого времени. Пусть и очень недалекого.

Эксперты объяснили каким образом в зеркале отражается то ли прошлое, то ли будущее.

Эксперты объясняют феномен особенностью работы так называемых скользящих затворов цифровых фотокамер. В том числе и тех, которым оснащены смартфоны. Штроки затвора - двигаются слева направо. Или наоброт. У каких-то моделей – сверху вниз или снизу вверх. Но двигаются не мгновенно. И электронная матрица, соответственно, счтывает изображение не мгновенно, а сообразно движению затвора.

Типичная камера смартфона.

Типичная камера смартфона.

Вот один из вариантов: сначала на изображении возникает птица, расположенная с левой стороны. То есть, настоящая. Потом на матрице “проявляется” – та, что отражается в зеркале. Птица машет крыльями быстрее, чем открывается затвор. Поэтому в правой части изображения, сканирование которого продолжается, положение крыльев будет другим – соответствовать тому, которое получится уже после того как фотокамера захватит настоящую птицу. В зеркале на фото натурально отразится будущее. Эдакий его фантом. Прошлое отразится, если затвор будет двигаться в другую сторону. Вот такая машина времени.

Один из экспертов, называющий себя Дестин, объясняя суть феномена, продемонстрировал его, фотографируя быстро вращающиеся лопасти самолетных и вертолетных винтов. На изображениях возникали “дополнительные” лопасти. Опять же из другого времени. Менее, чем за год ролик с разъяснениями набрал уже более 2 миллионов просмотров.

"Лишние" лопасти винта самолета на его фото, которое сделано цифровой камерой.

"Лишние" лопасти винта самолета на его фото, которое сделано цифровой камерой.

"Фантом" лопасти вертолета.

"Фантом" лопасти вертолета.

Кстати, фото под условным название “кормление воробья” сделано где-то в России – номер на автомобиле наш. Автор неизвестен. Пользователи уверяют, что впервые увидели его удивительную работу на сайте Fishki.net

Несколько дней назад внимание к снимку привлек сайт Reddit.com

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ООН следит за обстановкой вокруг сбитого израильской армией самолета ВВС Сирии
Комикс впервые вошел в список претендентов на Букеровскую премию
Трамп: США — свинья-копилка, которую грабят
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советника президента РФ Вениамина Яковлева
Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Серпухове арестован на 2 месяца
Трамп опасается российского вмешательства в следующие выборы
Переговоры с Евросоюзом по Brexit возглавит сама Тереза Мэй
Шойгу: в Западном военном округе сформировано более 70 соединений и воинских частей
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в краже из отеля Marriott
Количество жертв пожаров в Греции выросло до 74 человек
Жертвами прорыва дамбы в Лаосе уже стали 28 человек
В октябре Путин посетит Индию
В Белом доме подтвердили планы провести осенью встречу президентов США и России
РФПЛ сменила название и обрела новый логотип
"Союзмультфильм" получит льготы на создание технопарка "Дом российской анимации"
Госдума поддержала проект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика
Певица Анастасия Приходько намерена взыскать с Порошенко 20 тысяч долларов
Владимир Путин посетит саммит лидеров БРИКС в ЮАР
Шойгу заявил, что саммит в Хельсинки поможет улучшить военное сотрудничество Москвы и Вашингтона
Лавров и Герасимов провели встречу с Меркель
Ушаков подтвердил, что Вашингтон предложил провести встречу Путина и Трампа в конце года
Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года