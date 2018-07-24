Губернатор Челябинской области посетит саммит БРИКС в ЮАР

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-24T18:06:10+03:00

Россия уже проводила объединенные саммиты. Так, в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге. Фото предоставлено фондом Росконгресс

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в составе официальной делегации Российской Федерации во главе с президентом России Владимиром Путиным посетит 25−27 июля Йоханнесбург (ЮАР), где состоится юбилейный десятый саммит БРИКС.

«Указ президента о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году дает колоссальную возможность для развития города. Активно ведутся работы на ключевых объектах, связанных с проведением саммита, реализуются проекты по развитию инженерной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств. Общий объем работ действительно впечатляет. Подготовка к саммиту требует максимального напряжения усилий и властей, и бизнеса, прежде всего – строительного: проектных организаций, строительных компаний. Для всех нас – это проверка на профессиональную компетентность. Именно поэтому особое значение приобретает изучение опыта других городов», – отметил Борис Дубровский.

Общее количество инвестиций в подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске составит около 50 млрд рублей, около половины этих средств – частные инвестиции.

Ключевыми пунктами повестки на саммите в Йоханнесбурге станут учреждение общего механизма разрешения конфликтов, центра разработки вакцин, женского и гендерного форума, сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции.

Кроме лидеров государств – членов БРИКС в работе саммита в ЮАР также примут участие главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции. Приглашения принять участие в работе саммита также получили президенты Анголы, Габона и Замбии. Лидеры государств, не являющихся постоянными членами БРИКС, а также представители региональных организаций Азии, Африки и Латинской Америки регулярно приглашаются на саммиты БРИКС с 2013 года, когда впервые зародился формат «БРИКС плюс».

Челябинск определен местом проведения заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом Президента Российской Федерации № 110 «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году».

«На саммитах ШОС и БРИКС в Челябинске должен быть сохранен тот уровень гостеприимства, который Россия продемонстрировала, принимая мероприятия в Уфе в 2015 году. Уверен, что предстоящие события будут способствовать укреплению международного сотрудничества, стабилизации международной обстановки и развитию экономических связей между странами-участницами двух авторитетных организаций», – отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков.

Россия уже проводила объединенные саммиты. Так, в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге.