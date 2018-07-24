Будет интереснее, но, похоже, дороже: Как изменится Российская Премьер-лига после ЧМ

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-24T19:48:01+03:00

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Российская Премьер-лига и «Матч-ТВ» предприняли очередную попытку затащить российский футбол на платный канал. Лишь 60 матчей из 240 стартующего 28 июля чемпионата России можно будет увидеть на бесплатных каналах. За остальные надо будет заплатить. Заодно Премьер-лига рассказала, как собирается жить после того, как вся страна увидела ЧМ-2018. Все будет интереснее, но, похоже, дороже.

Медведи на футболках

Все болельщики, похоже, уже знают, что у РПЛ будет новая эмблема - сурового вида медведь с пятиугольной мордой.

Российская Премьер-Лига показала свой новый логотип.Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы

Чтобы Медведя запомнили, его будут рисовать на футболках всех клубов в больших количествах: зверь будет прятаться на всех номерах, которые игроки носят на спине. Эти номера и фамилии с нового сезона будут написаны одинаковым шрифтом. Кроме того, из названия Российской Премьер-лиги исчезла слово «футбольная» и буква «ф» из аббревиатуры. Все это сделано для того, чтобы болельщики четко для себя разделили историю российского футбола на «до» ЧМ-2018 и «после». После должно быть интереснее.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин на презентации нового бренда РПЛ. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

60 матчей на федеральном канале

Одновременно в РПЛ и на «Матч-ТВ» вернулись к идее создания платного футбольного канала. Это больная тема для российского футбола. 11 лет назад Виталий Мутко продал права на телетрансляции платным каналам «НТВ-плюс», но один матч из каждого тура Первый канал собирался показывать у себя. За это спортивный чиновник едва не лишился поста, а фраза Владимира Путина «Опять Мутко что-то там намутил» вошла в историю.

Сейчас все повторяется, но теперь уже с «Матч-ТВ». На общедоступном канале ТВ-холдинг собирается показывать два матча из каждого тура. Все остальные - на платном канале. Он будет носить название «Матч-Премьер».

Что за Матч-Премьер

Новый платный канал приходит на смену каналу «Наш футбол», и будет вещать на его частотах. Там покажут все 240 игр РПЛ в прямом эфире, а так же снабдят их аналитическими передачами, документальными фильмами и обзорами иностранных чемпионатов и Лиги чемпионов. Все удовольствие будет стоит 219 рублей в месяц, и за эти деньги телевизионщики поклялись отказаться от рекламы.

Будет любопытно проследить за очередной попыткой получить с болельщиков деньги за ТВ-трансляции российского футбола. Все предыдущие провалились во многом из-за интернет-«пиратов»: фанаты не готовы были платить даже такие деньги за просмотр, и предпочитали где-то на сторонних ресурсах смотреть постоянно прерывающуюся «картинку» ужасного качества.

VAR не будет

ЧМ-2018 всем запомнился в том числе и видеоповторами, благодрая которым судьи назначали пенальти или отменяли голы. Так вот, их в чемпионате России не будет - оборудование очень дорогое, и ФИФА собирается его демонтировать с наших арен. Но в некоторых матчах, возможно, такие эксперименты останутся.

«Клубы «Краснодар» и «Спартак» изъявили желание за свой счет поставить это оборудование, - рассказал президент РПЛ Сергей Арядкин. - Но нужны квалифицированные кадры для работы с системой, обучение в рамках РФС идет, постараемся в этом сезоне на некоторых матчах в тестовом формате использовать это оборудование».

Паспортов болельщиков пока тоже

После ЧМ-2018 появились сообщения, и что и в российском футболе введут паспорта болельщиков, и на стадионы можно будут пропускать только с ними. Фанаты приготовились было возмутиться - им изначально эта идея была не по душе.Но в грядущем сезоне они могут расслабится. «Все это преждевременно, - заявил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. - Существует система идентификации и в РПЛ. Мы работаем вместе с разработчиками Fan ID. Пытаемся сделать удобную систему – прежде всего, для болельщиков, которая не вызывала бы ни у кого отторжения».

Успешное выступление российской сборной на домашнем чемпионате - настоящий подарок предстоящему новому сезону РПЛ, интерес к футболу в стране вырос.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штрафы за плохую посещаемость

Боссы Премьер-лиги дали понять, что с клубы скоро начнут штрафовать за плохую посещаемость. Пока не разработана четкая система и критерии, но принципиальное решение принято. Так что, если где-то будет недобор зрителей, придется платить. Это, кстати, европейская практика. Плохая посещаемость сказывается даже на ТВ-картинке с матча и рейтингах. Например, в Испании существует правило, что клубы обязаны как минимум на 70% заполнять трибуну, расположенную напротив главной камеры трансляции, и когда команда «Сельта» не смогла выполнить данное условие, она была оштрафована.

Пиво может вернутся на стадионы

Идет активное лоббирование разрешить продажу пива на футбольных матчах. Согласно российским законам, она была запрещена на спортивных объектов. Но в период ЧМ-2018 было сделано исключение, так как ФИФА получает солидные доходы от пивных спонсоров. Эксперимент был признан удачным - на матчах чемпионата мира не было видно нетрезвых болельщиков, возможно потому, что полулитровый стакан напитка стоил 350 рублей.Но пока решения о возвращении пива на арены нет, как и нет правил насколько крепкие напитки могут разрешить, и сколько они могут стоить.

«Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение, - прокомментировал ситуацию глава РПЛ сергей Прядкин. - А пока было только обращение главы Татарстана Рустама Минниханова к Владимиру Путину. Пиво на стадионах -это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса…».

МНЕНИЕ

Медведь. Опять медведь...

Павел САДКОВ

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ) произвела ребрендинг. Теперь в ее длинном названии нет слова «футбольная». Смело? Но это еще не все. Логотип РФПЛ сброшен с корабля истории. Новое лого придумала студия Артемия Лебедева. Там нет даже намека на футбол. Это голова медведя (подробности)