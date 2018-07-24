2018-07-24T18:53:37+03:00
Общество

Умер советник Путина, работавший со всеми президентами страны

Вениамин Яковлев возглавлял минюст СССР и писал Конституцию России
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Вениамин Яковлев в 2013 году.Вениамин Яковлев в 2013 году.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Во вторник на 87-м году жизни умер Вениамин Яковлев, один из самых известных юристов страны, работавший со всеми президентами России и писавший современную Конституцию.

Еще к концу эпохи СССР Яковлев зарекомендовал себя большим ученым и авторитетным юристом, с 1989 он занимал пост министра юстиции, с 1990 года был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда. После распада Советского Союза занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР, а после сложения Михаилом Горбачевым своих полномочий - возглавлял Высший арбитражный суд России.

С 2005 года Вениамин Яковлев и до самой смерти - советник президента России. Всего полтора месяца назад Владимир Путин переназначил его на этой должности. За свою работу был награжден полным бантом орденов "За заслуги перед Отечеством".

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