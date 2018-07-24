Куда пойти с детьми на выходные? На Фестиваль семейной рыбалки!

СЕГОДНЯ 18:59 2018-07-24T18:59:22+03:00

4 августа Радио «Комсомольская правда» проведет большой семейный праздник с множеством призов и подарков для взрослых и детей

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Фестиваль семейной рыбалки – это отличный способ провести выходные всей семьей на свежем воздухе. На одной площадке соберутся рыбаки, их семьи и просто гости мероприятия, которые смогут отлично провести время. С самого утра участники Фестиваля будут соревноваться в ловле рыбы, а гости - отдыхать и «болеть» за конкурсантов.

Помимо рыбной ловли, гостей и участников ждет множество интересных конкурсов, квест-ярмарка с гарантированными призами, мастер-классы и тест драйвы. Для детей весь день будет работать анимация. Партнер мероприятия «Космик» проведет веселые эстафеты и игры специально для юных рыбаков!

В этом году партнером семейного праздника стала Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Это значит, что гостей ждет зажигательное шоу и мастер-класс по танцам от чемпионов Федерации. Также в программе Фестиваля выступление духового оркестра МЧС и настоящий концерт с живой музыкой.

Призовой фонд основных номинаций Фестиваля сформирован. Наградой в номинации «Самый тяжелый улов» станет двухдневный отдых по системе «все включено» для семьи из четырех человек. Победитель в номинации «Самая длинная рыба» получит настоящую лодку с ПВХ- покрытием. Награда за «Самую маленькую рыбу» - бензопила.И главный приз Московского этапа - сертификат на 100 000 рублей от Покрышка.ру, который достанется участнику, выловившему самую крупную по весу рыбу!

ВАЖНО

Стоимость билета для рыбаков – 2000р., для гостей – бесплатно. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте - FISH.KP.ru. Регистрация обязательна.

Мероприятие пройдет на территории Парк-отеля «Орловский» (Московская обл., Ленинский район, д. Богданиха).