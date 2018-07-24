В подмосковной Истре пройдет Всероссийский сырный фестиваль

СЕГОДНЯ 19:13 2018-07-24T19:10:31+03:00

3 и 4 августа здесь состоится вручение самой престижной российский премии отрасли – «Лучший сыр России» Фото: Из материалов пресс-службы

Гостям покажут российские моцареллу и рокфор, а еще - экзотические сыры, к примеру, сделанные из молока молодых кобылиц

Изменить размер текста: A A

Ежегодный всероссийский Истринский сырный фестиваль «Четыре года санкциям» пройдет в подмосковной Истре с 3 по 5 августа. Он соберет порядка 160 фермеров и сыроваров из разных регионов России.

На мероприятие приглашены губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, члены правительства Московской области и руководитель Российской системы качества (Роскачества) Максим Протасов.

В этом году на фестивале заявлено рекордное число участников – 30 тысяч человек. Гостей ожидает насыщенная деловая, культурная и выставочная программа. Для сыроваров пройдет форум, на котором они обсудят тенденции развития отрасли и достигнутые успехи с момента старта программы импортозамещения. По итогам форума состоится пресс-конференция.

Одним из ключевых событий фестиваля станет приготовление рекордной фермерской пиццы из 150 различных сортов сыра от 100 российских сыроваров. Достижение приедут зафиксировать представители Книги рекордов России.

В дни проведения фестиваля посетители смогут научиться самостоятельно готовить блюда из сыраФото: Из материалов пресс-службы

В рамках фестиваля также пройдет выставка, на которой можно будет попробовать и приобрести более 200 сортов сыра из Московской области, а также Санкт-Петербурга, Владимира, Твери, Калуги, Смоленска, Липецка, Орла, Адыгеи и других регионов. Гостям покажут как уже знакомые российские моцареллу и рокфор, так и экзотические сыры, к примеру, сделанные из молока молодых кобылиц. В выставке примут участие и производители российского оборудования для сыроварен и фермерских хозяйств.

3 и 4 августа здесь состоится вручение самой престижной российский премии отрасли – «Лучший сыр России». В конкурсе примут участие 12 категорий сыров. В каждой из категорий выберут по три лучших экземпляра. Оценивать конкурсантов будут российские и зарубежные эксперты.

В дни проведения фестиваля посетители смогут научиться самостоятельно готовить блюда из сыра. Профессионалы поделятся рецептами блюд русской кухни, научат гончарному мастерству, росписи пряников, свечному и пуговичному делу, а также стрельбе из лука. В это же время на арене будут проходить бои на мечах профессиональных ратоборцев.

Когда: 3-5 августа 2018 года.

Где: Истринская сыроварня Олега Сироты «Русский Пармезан», деревня Дубровское Истринского района Московской области.