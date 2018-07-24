Медведь. Опять медведь...

СЕГОДНЯ 19:20 2018-07-24T19:48:31+03:00

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Эпиграф. «Удивительно богат животный мир России. Он насчитывает 15 тысяч видов. Одних комаров 14 тысяч...»

Старый анекдот.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ) произвела ребрендинг. Теперь в ее длинном названии нет слова «футбольная». Смело? Но это еще не все. Логотип РФПЛ сброшен с корабля истории. Новое лого придумала студия Артемия Лебедева. Там нет даже намека на футбол. Это голова медведя.

Российская Премьер-Лига показала свой новый логотип.Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы

Вы спросите - почему медведь? Нет. Не спросите... Он же везде медведь, да? Начиная с Олимпиады-80, это хищное животное продолжает выполнять роль «оригинального символа». В бизнесе, в культуре, в спорте, в политике. Лучшие дизайнеры страны с утра до вечера рисуют медведей - злых, веселых, жизнерадостных, брутальных, стильных, нахальных, современных, провокационных... Медведи заполонили бензоколонки, магазины, спортивные лиги... Пиар-агентства за бешеные деньги втюхивают очередным клиентам «новый имидж» и в качестве эмблемы, безусловно, продают очередного медведя...

Любовь к бурому (к белому реже, но тоже можно) медведю в российском дизайне носит иррациональный характер. Как раньше 90 процентов колхозов и центральных улиц носили имя Ленина, так сейчас на каждом шагу что-нибудь имеет на логотипе морду медведя.

Вроде все понятно. Симпатичный зверь, вроде как злобный снаружи, но добродушный (с чего мы взяли?) в душе. Отражение русского характера (опять же сомнительное утверждение). Но какое, например, отношение медведь имеет к футболу? Наши игроки столь же элегантны на поле? Вратари столь же прыгучи? Стадионы напоминают берлоги? Зарплаты начисляются медом? Мы всей страной недолюбливаем пчел?

Ну да бог с ней, с символикой. Неужели у наших бизнесменов, культурологов и спортивных чиновников полностью атрофировано чувство оригинальности? Нельзя же все на свете называть «Россия» и «Победа»! Нельзя на каждом дне рождения произносить одну и ту же здравницу! Нельзя сто раз рассказывать один и тот же анекдот... И медведя тоже нельзя использовать всегда и везде! Есть еще тигры, лоси, орлы, белки, снегири, на худой конец. В очереди в символы заждались хорьки, барсуки, зайцы и сколопендры... Но шансов у них нет. Очередной заказчик в очередной раз предпочтет медведя. И ему, безусловно, тут же объяснят, что это смелая, не заезженная идея.

Рассказывают такую историю. Несколько лет назад на презентации Кубка мира на Красной площади к одной из звезд мирового футбола подошли телевизионщики и попросили интервью для канала «Россия». Тот согласился. Потом были ребята с «России-2». Потом радио «Россия»... Когда настал черед канала «Россия-24» звезда был в ужасе.

- Сколько у вас каналов с таким называнием? 50?

Нет. Но вот медведей у нас хватит на все виды человеческой деятельности. Прости, хорек...

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