Индексировать пенсии будут на месяц раньше

СЕГОДНЯ 19:25 2018-07-24T19:43:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство предлагает изменить порядок индексации пенсий. И делать один раз в год — и сразу с 1 января. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (три стороны — это правительство, работодатели и профсоюзы). Сейчас процесс индексации растянут на два этапа. Сначала пенсии индексируют с 1 февраля на величину инфляции прошлого года. А потом с 1 апреля – исходя из возможностей Пенсионного фонда.

Предполагается эту сложную систему упростить. Кроме того, как уже было обещано, с 2019 года и сама прибавка станет больше. Пенсия должна увеличиваться примерно на 1000 рублей в год, то есть большими темпами, чем сейчас растет инфляция.

Предложения по новому порядку индексации пенсий будут внесены, по словам Голиковой, в рамках второго чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Расти будут и другие пособия. Голикова подтвердила, что с 2020 года снова будет индексироваться сумма материнского капитала. Сначала, в 2020 году, материнский капитал предлагается увеличить с нынешних 453 тыс. руб. до 470 тыс. руб. А в 2021 году его размер должен составить 489 тыс. руб.

Пособие при рождении второго ребенка выплачивается с 2007 года. Потратить его можно на улучшение жилищных условий семьи с ребенком, на образование ребенка, на товары или услуги для социальной адаптации детей-инвалидов или накопительную пенсию для матери.

КСТАТИ

Маткапитал станут выдавать быстрее

Правительство намерено вдвое сократить сроки выдачи материнского капитала и оформления документов на него. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

Срок выдачи сертификатов на маткапитал сократится с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

В четверг в Госдуме обсуждали законопроект, месяц назад внесенный на рассмотрение Правительством. Кабмин предложил поднять пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как заявил в своем выступлении глава Минтруда Максим Топилин, на это есть несколько причин (подробности)