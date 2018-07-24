Геннадий Онищенко: Надо пить больше молока, а нам все подливают и поливают бормотухи!

СЕГОДНЯ 20:40 2018-07-24T20:39:53+03:00

Об этом экс-главсанврач России, а ныне - первый запред Комитета Госдумы по науке и образованию заявил в эфире Радио «Комсомольская правда»

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...Во вторник, 24-го июля, Геннадий Онищенко снова позвонил мне - ни свет - ни заря:

- Быстро включай диктофон!

- Уже включил. А что случилось-то, Геннадий Григорьевич?

- Похоже, что Россия сама себе породила системного врага.

- Да вы что? Как так?

Геннадий Онищенко: сетевые магазины увеличили продажу дешёвого вина и спаивают наши семьи 00:00 00:00

- Все наши торговые сети последние годы стимулируют продажу вин, которые целенаправленно производят для этих сетей. Как правило, это дешевый сегмент...

- Типа - бормотуха.

-... который фасуется в крупную тару, в частности - Tetra Pak и так далее, и так далее. И вот сегодня торговые сети растут по объему продажи алкоголя.

- Погодите-ка, так магазины же еще закрыты.

- Так скоро уже откроются... А по оценках, которые проводит потребительская панель «GFK» (это - исследовательская компания), крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские, вина игристые хотя бы раз в год покупает 86 % домохозяйств.

И при этом отмечают рост продажи вина.

Приводится еще одна ужасная цифра, что 21 литр его приходится в год на каждое домохозяйство...

- А домохозяйства - это что, кто?

- ...то есть, аж 86 % наших семей покупают этот сомнительный по своему полезному воздействию на здоровье людей продукт.

- Кто же их - эти самые домохозяйства, заставляет?

- Но это благодаря и тому, что сегодня, когда покупатель приходит в магазин, первое, что попадается на глаза ему, - это вино.

Вино, расфасованное в большую тару, вино, которое выглядит достаточно привлекательно и сравнительно дешево.

Потому что сегмент этих вин находится на пределе рентабельности, они не являются эксклюзивами, идущими за сумасшедшие цены. А это просто идет рекрутирование населения в число людей, зависимых от потребления этого напитка.

- Ну, если это плохо, надо же давать этому бой!

- Да! Именно поэтому винный сетевой маркетинг, который мы сегодня наблюдаем, требует очень серьезного осуждения и, может быть, даже жесткого государственного регулирования.

Сетями пользуется практически все население нашей страны, а вот этот маркетинговый ход, когда вместо молока везде навязываются вина дешевого сегмента, причем в большом ассортименте, - но при этом я нигде не вижу, что у нас падает потребление тяжелого алкоголя, коим являются водка, коньяки и так далее.

- То есть - и то пьют, и это... Только не молоко!

- Вот именно! Мы наслаиваем на эту и без того катастрофическую цифру потребляемого алкоголя нашим населением еще и вот эти «успешно» навязываемые вина.

- И это все?

- Нет! Вы видели в пятницу сомнительное предложение одного из уважаемых руководителей одного из регионов нашей страны, что надо бы снять ограничения еще и на продажу пива, в том числе в местах массового скопления людей. Имеется в виду - на стадионах и так далее.

- Да, уж...

- И тогда - если это случится - мы снова ввергнем себя в пучину безудержного пьянства, которое мы с вами пережили в 90-е годы и очень серьезную цену за это за все заплатили.

Но как-то мы долгосрочных выводов не делаем.

- Какие же меры должны быть?

- Все то же самое надо предпринимать.

Снижать объем дешевого вина, повышать цены на вино, уменьшать экономическую доступность, а она...

- Бормотуха!

- Да! Сегодня, наоборот, мало того, что имеет широко разветвленную сеть производства и реализации, и тем самым уже проникла в 86 % семей нашей страны, и, по-моему, не собирается успокаиваться.

- Откуда у вас такие предчувствия?

- Потому что это исследование дает утверждение и в том, что на 8,8 % только за год у нас увеличился объем этого потребления. А вот потребление молочных продуктов – я нигде не видел, чтобы увеличилось.

- И я не видел.

- А это очень нужно для нашего сбалансированного питания. А вот алкоголь – пожалуйста... Непорядок!

- Согласен.

НАША СПРАВКА

*/ Бормотуха (просторечие) - дешевые крепленые, а также плодово-ягодные вина - суррогатный спиртной напиток, как правило, крепостью 15—22°. Низкокачественное вино, приготовленное из дешевого виноматериала, сахара, этилового спирта, воды и красителей. Используется исключительно для достижения алкогольного опьянения, вкусовые качества большой роли не играют. Бормотухой являются дешевые виды портвейна и вермута, а также дешевые плодово-ягодные вина. Следует отметить, что в СССР никогда не выпускались спиртные напитки под торговой маркой «Бормотуха». Это название является собирательным и жаргонным.