Какой сувенир везти с собой из отпуска. Составляем рейтинг при помощи наших слушателей, в каком городе какие фишки
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- День памяти Высоцкого. Лучшая песня и лучшая роль.
- Сравниваем отдых в Турции и в Крыму.
- Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, какое время все-таки лучше – зимнее или летнее? И, получив благословление редактора приходить на работу на час раньше, и уходить соответственно, начал эксперимент.
- В коридорах власти. Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста на Сахалин. Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС.
- Медведи забрались во двор дома и не выпускали жителей.
- Reuters: число жертв лесных пожаров в Греции превысило 60 человек. В Латвии начались лесные пожары, ЕС отказал в помощи из-за нехватки ресурсов.
- Нужно ли оформлять страховку на время отпуска. И если да, то какую?
- Обзор прессы.
- Дачно-огородный сезон: что выросло в этом году и какой овощ/фрукт не оправдал ожиданий.
- Новости спорта.
Какой сувенир везти с собой из отпуска. Составляем рейтинг при помощи наших слушателей, в каком городе какие фишки