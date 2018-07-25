2018-07-25T14:11:00+03:00
Главное - вовремя

Какой сувенир везти с собой из отпуска. Составляем рейтинг при помощи наших слушателей, в каком городе какие фишки

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойЕжедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Повышение НДС до 20%: насколько подорожает всё?

- Россияне стали больше оплачивать покупки безналом.

- Привези мне, батюшка, цветочек аленький... Какой сувенир везти с собой из отпуска. Составляем рейтинг при помощи наших слушателей, из какого города что лучше.

- День памяти Высоцкого. Лучшая песня и лучшая роль.

- Сравниваем отдых в Турции и в Крыму.

- Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, какое время все-таки лучше – зимнее или летнее? И, получив благословление редактора приходить на работу на час раньше, и уходить соответственно, начал эксперимент.

- В коридорах власти. Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста на Сахалин. Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС.

- Медведи забрались во двор дома и не выпускали жителей.

- Reuters: число жертв лесных пожаров в Греции превысило 60 человек. В Латвии начались лесные пожары, ЕС отказал в помощи из-за нехватки ресурсов.

- Нужно ли оформлять страховку на время отпуска. И если да, то какую?

- Обзор прессы.

- Дачно-огородный сезон: что выросло в этом году и какой овощ/фрукт не оправдал ожиданий.

- Новости спорта.

Какой сувенир везти с собой из отпуска. Составляем рейтинг при помощи наших слушателей, в каком городе какие фишки

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