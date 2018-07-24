Перетягивание автобуса, парад яхт и соревнования собак: Как с помощью фестиваля собрать средства на доброе дело

СЕГОДНЯ 21:35 2018-07-24T21:37:51+03:00

Комсомольск показал, что он – действительно добрый город Фото: Александр Шабовта и Карина Шагинян

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Более 143 тысяч рублей на добрые дела - и это результат благотворительного фестиваля не в Москве или Петербурге, а в далеком Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 21 июля здесь прошел первый благотворительный фестиваль «Добрый Комсомольск».

В 300-тысячном городе ради доброго дела на фестиваль пришло почти семь тысяч жителей - неплохой результат! А ведь гостям действительно было чем заняться здесь. На фестивале спортсмены состязались в перетягивании огромного автобуса: 15 тонн - это вам не шутки!

Силачи сдвинули с места 15-тонный автобус Фото: Александр Шабовта и Карина Шагинян

Кроме того, зрителей ждали авто и мото пробег, танцевальный баттл, поэтические чтения, театрализованное представление, собачьи соревнования, уличный кинопоказ «Доброго кино». А завершил праздник вечерний парад яхт.

Авто и мото пробег - настоящий праздник и шоу для мальчишек! Фото: Александр Шабовта и Карина Шагинян

Но все же главной целью этого дня было не простое развлечение, а помощь. Всего неравнодушным жителям удалось собрать средства для 40 благотворительных фондов и НКО.

Часть праздника - собачьи соревнования по аджилити, то есть преодолению полосы препятствий человеком и его четвероногим другом Фото: Александр Шабовта и Карина Шагинян

Кроме того, на фестивале работали три благотворительные акции. «Счастливый сон» позволила собрать 1615 подгузников и 25 средств для гигиены для малышей в Дом ребенка, акция «Гав! Мяу!» - 58 килограммов кормов для бездомных животных, «БЕЗграничное творчество» - 11 579 товаров для творчества для детей с инвалидностью.

Благотворительный фестиваль в Комсомольске повторится в следующем году. А уличные кинопоказы «Доброе кино» будут проходить по пятницам возле Дома молодежи.

Силачи сдвинули с места 15-тонный автобус Фото: Александр Шабовта и Карина Шагинян

Кстати, если в Комсомольске подобный фестиваль был проведен впервые, то для фонда «Татьянин день» он стал уже седьмым в городах Хабаровского края. Фестивали поддерживает фонд Президентских грантов.

«Комсомольск показал, что он – действительно добрый город, где люди готовы помогать другим, где много интересных проектов и форматов, за шесть предыдущих фестивалей в других городах, у нас ни разу не было поэтических чтений, никто не тянул 15-ти тонный автобус – это все «фишки» «Доброго Комсомольска» - рассказала руководитель проекта Раиса Иванчак.