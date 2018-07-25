СК России исполнилось 11 лет

СЕГОДНЯ 01:59 2018-07-25T02:00:04+03:00

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"Горячо и сердечно поздравляю всех следователей, криминалистов и других сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, студентов и кадет ведомства, ветеранов следственных органов и членов их семей с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации", - заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

Главный следователь страны подчеркнул, что в свой профессиональный праздник (отмечается 25 июля - ред.), "офицеры отдают дань особого уважения и признания заслуг ветеранов следствия, а также товарищей, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга".

Генерал юстиции выразил уверенность, что каждый его подчиненный будет и "впредь отражением профессионализма, преданности долгу, чести и избранной специальности".

Напомним, после реформы следственных органов, которая прошла с 2007-го по 2011-й годы, следствие вышло из состава прокуратуры, а Следственный комитет стал федеральным государственным органом.

В структуру влились следователи прокуратуры, МВД и других ведомств. Сегодня это поколение сменяет новая формация следователей, которую готовили с кадетских погон в ведомственных учебных заведениях. Именно на этих профессионалов руководство ведомства возлагает большие надежды.