СК России исполнилось 11 лет
"Горячо и сердечно поздравляю всех следователей, криминалистов и других сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, студентов и кадет ведомства, ветеранов следственных органов и членов их семей с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации", - заявил глава СК России Александр Бастрыкин.
Главный следователь страны подчеркнул, что в свой профессиональный праздник (отмечается 25 июля - ред.), "офицеры отдают дань особого уважения и признания заслуг ветеранов следствия, а также товарищей, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга".
Генерал юстиции выразил уверенность, что каждый его подчиненный будет и "впредь отражением профессионализма, преданности долгу, чести и избранной специальности".
Напомним, после реформы следственных органов, которая прошла с 2007-го по 2011-й годы, следствие вышло из состава прокуратуры, а Следственный комитет стал федеральным государственным органом.
В структуру влились следователи прокуратуры, МВД и других ведомств. Сегодня это поколение сменяет новая формация следователей, которую готовили с кадетских погон в ведомственных учебных заведениях. Именно на этих профессионалов руководство ведомства возлагает большие надежды.