Зачем ходили в вузы вы? Чтоб стать супругом Бузовой!

СЕГОДНЯ 02:18 2018-07-25T02:19:48+03:00

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Реалити-шоу «Замуж за Бузову» выйдет на канале ТНТ в сентябре. 15 мужчин будут проходить непростые испытания в этом еженедельном телепроекте. В списке тех, кто претендует на сердце (и не только) Ольги Бузовой, значатся и простой айтишник, и успешный бизнесмен. Каждую неделю один претендент будет покидать шоу - выбирать неудачника будет, разумеется, Ольга.

В серьезность происходящего верится с трудом. Но поклонников у Бузовой целая армия (в одном Инстаграме их 13 миллионов), поэтому смотреть «Замуж за Бузову», скорее всего, будут.

Евгений Назаров. Фото: instagram.com

Шоу снимают в Италии - в Риме, Венеции, Неаполе, Вероне. Многие не без оснований называют проект женской версией «Холостяка», в котором, напомним, известный мужчина выбирает себе спутницу жизни среди красоток-участниц. Правда, в российской версии «Холостяка» ни разу отношения героя и его избранницы не переросли во что-то настоящее. Если все же Ольга всерьез намерена найти суженого среди конкурсантов, то кого она выберет? Недавно она заявила, что в семье «главный тот, кто платит», значит, муж ей нужен платежеспособный. Айтишнику будет непросто. Однако Ольге также нужны «сильные руки и чувство юмора», а здесь уже важен не только размер кошелька.

Диджеи-близнецы Сергей и Андрей Наумовы. Фото: instagram.com

Кто именно борется за «почетный приз»? В числе прочих свататься к Бузовой пришел экс-бойфренд Дарьи Клюкиной, победительницы последнего сезона «Холостяка», в котором «разыгрывали» сердце Егора Крида. Зовут парня Сергей Наумов, и на шоу «Замуж за Бузову» он прихватил брата-близнеца Андрея. Братья работают диджеями. Из претендентов побогаче - бизнесмен Денис Лебедев, обладатель трех дипломов о высшем образовании, экс-сотрудник ОБЭПа, а ныне владелец компании по производству сыра. Еще один небедный участник - Евгений Назаров, начинавший карьеру в Центробанке, а затем сколотивший приличное состояние на криптовалюте. Назаров уже искал невесту на проекте «Давай поженимся!», но безрезультатно. Может, повезет с Бузовой? Кстати, вернувшись с очередных съемок, Ольга написала в Инстаграме: «Я соскучилась…» Интересно, по кому - по диджею или по сырному королю? Скоро мы это узнаем.

P. S. Наверняка вы решили, что в заметке допущена ошибка и проект называется не «Замуж за Бузову», а «Жениться на Бузовой». Нет, это не ошибка, а специфический телеюмор, пусть и не очень-то понятный с точки зрения логики. Впрочем, все, что связано с Ольгой Бузовой, не совсем логично...