Ученые MIT разработали автономных роботов размером с яйцеклетку

СЕГОДНЯ 08:40 2018-07-25T08:52:09+03:00

Исследовали рассказали, что для создания роботов они подключили 2D-электронику к коллоидам

Их планируют использовать при исследовании человеческого организма, а также для диагностики состояния нефтепроводов и газопроводов

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Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) создали автономные роботизированные устройства, размер которых не превышает размеры клеток живого организма. Устройства не нуждаются в подзарядке и могут использоваться сразу в нескольких областях.

Исследовали рассказали, что для создания роботов они подключили 2D-электронику к коллоидам - ​​крошечным частицам размером от одной миллиардной до одной миллионной доли метра (примерно с человеческую яйцеклетку).

Кроме того, роботизированные помощники не нуждаются в подзарядке: они основаны на фотодиодных полупроводниках, преобразующих свет в электрозаряд. Этого достаточно для функционирования их бортовой электроники и системы хранения данных.

Что касается сфер деятельности роботов, то MIT планирует отправить их в труднодоступные места для мониторинга окружающей среды.

“Исследователи надеются заложить основу для устройств, которые могут использоваться для проведения диагностически в труднодоступных местах - от пищеварительной системы человека до резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе. На самом деле принцип использования прост: вы оставляете робота на одном конце и забираете на другом, после чего анализируете информацию, собранную при помощи датчиков и сенсоров”, - говорится в пресс-релизе MIT.