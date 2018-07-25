СЕГОДНЯ 10:43 2018-07-25T10:57:44+03:00

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Уроженка Ньюкасл Сара Маршалл кормила своего двухмесячного сына Томми- Фрэнка из бутылочки, когда он отодвинул ее ото рта и четко произнес:»Я люблю тебя!». Сначала она подумала, что ей послышалось или она сходит с ума, но потом она услышала эту фразу еще раз. Молодая мама от неожиданности и счастья заплакала, а потом принялась звонить бабушке, чтобы рассказать о внуке-вундеркинде. Однако, женщине никто из родных не поверил. Тогда гордая мать записала слова ребенка на видео. Сара уверена, ее малыш растет гением и его ждет большое будущее.

Как сообщает The Sun, малыш действительно уже с лёгкостью повторяет выражения за своей старшей сестрой.

"Я знаю, что это достижение не будет официально зарегистрировано в мировом рекорде, но я думаю, что у моего сына всё ещё впереди. И он еще поставит свой личный рекорд, может быть в другой области», - заявляет Маршалл.

Надо отметить, что Томми- Фрэнк побил рекорд Тео Сбаровски из Ноттингема, который произнес первое слово: "привет, Дини". При этом он обращался к матери. Ему тогда было 14 недель. Это тоже шокировало родственников, поскольку никто не ожидал, что малыш скажет сложную для него фразу так рано.

Сочные новости.