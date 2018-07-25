2018-07-25T21:50:44+03:00
Сочные новости

Москвич, набравший 400 баллов по всем ЕГЭ, сдал экзамен в МГУ - тоже на 100 баллов! #сочныеновости

Руслан Салимгареев будет учиться на факультете, о котором мечтал
Поделиться:
Руслан Салимгареев впервые в истории набрал 400 баллов по всем предметамРуслан Салимгареев впервые в истории набрал 400 баллов по всем предметам
Изменить размер текста:

Выпускник московской школы № 179 Руслан Салимгареев без единой ошибки сдал экзамены в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики. На дополнительном вступительном испытании профильной направленности по математике - его нужно сдавать в МГУ помимо ЕГЭ - Руслан набрал 100 баллов.

- Теперь я могу позволить себе немного отдохнуть, - говорит молодой человек.

Напомним, Руслан Салимгареев впервые в истории набрал 400 баллов по всем предметам, которые сдавал в рамках Единого госэкзамена: русский язык, профильную математику, химию и биологию. Также у Руслана 10 дипломов победителя Всероссийской олимпиады школьников - по физике, математике, русскому языку, астрономии, нанотехнологиям.

Слушайте интервью с Русланом Салимгареевым в прямом эфире Радио “Комсомольская правда” в четверг, 26 июля, с 19:00 мск.

Сочные новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ

Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав максимальные баллы по всем четырём предметам на Едином госэкзамене. Школьник сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию.

- Некоторые из друзей удивились, но в основном я слышал "Мы и не сомневались", - рассказал “КП” Руслан.

Дело в том, что Салимгареев — давний призер и победитель олимпиад школьников. На его счету победы по физике, математике, русскому языку, астрономии и нанотехнологиям. С одной только Всероссийской олимпиады школьников — 10 дипломов! (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сочные новости, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Лука Модрич ответил на трогательное письмо тяжелобольной пятилетней девочки
Супруга Асада подарила дочери погибшего в Сирии российского военного котенка
Медведев поддержал строительство медучреждений по системе государственно-частного партнерства
Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию"
Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным произойдет после завершения "охоты на ведьм"
Новое заседание по делу Бутиной в суде США состоится 10 сентября
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ перед отлетом в ЮАР
Именную звезду Трампа на аллее славы Голливуда уничтожил вандал
Си Цзиньпин призвал соблюдать существующие международные нормы
ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку и принять предлагаемую медицинскую помощь
Проливные дожди затопили районы Киева
Минтруд подготовил план создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан
Источник в армии Сирии назвал модель самолета, сбитого израильской стороной
Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний за поставку электроники в Сирию
Заседание гуманитарной подгруппы в Минске сорвала представитель Киева
В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого
Количество жертв терактов в Сирии превысило 150 человек
Помпео заявил, что в Хельсинки Трамп и Путин не нашли общий язык по вопросу Украины
Расписание поездов на вокзалах будут показывать по местному времени
Житель Москвы выставил на продажу «полотенце Месси» за 1,5 млн рублей
Комитет Госдумы по культуре возглавит Елена Ямпольская
Начались переговоры об официальном присоединении Македонии к НАТО
Закон о повышении НДС будет рассмотрен Совфедом 29 июля
В Германии началась подготовка к укладке труб для "Северного потока — 2"
МИД России осудил теракт на юге Сирии, где погибли десятки мирных жителей
Группа Distemper не будет участвовать в фестивале "Нашествие-2018"