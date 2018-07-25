СЕГОДНЯ 12:02 2018-07-25T21:50:44+03:00

Руслан Салимгареев впервые в истории набрал 400 баллов по всем предметам

Руслан Салимгареев будет учиться на факультете, о котором мечтал

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Выпускник московской школы № 179 Руслан Салимгареев без единой ошибки сдал экзамены в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики. На дополнительном вступительном испытании профильной направленности по математике - его нужно сдавать в МГУ помимо ЕГЭ - Руслан набрал 100 баллов.

- Теперь я могу позволить себе немного отдохнуть, - говорит молодой человек.

Напомним, Руслан Салимгареев впервые в истории набрал 400 баллов по всем предметам, которые сдавал в рамках Единого госэкзамена: русский язык, профильную математику, химию и биологию. Также у Руслана 10 дипломов победителя Всероссийской олимпиады школьников - по физике, математике, русскому языку, астрономии, нанотехнологиям.

Слушайте интервью с Русланом Салимгареевым в прямом эфире Радио “Комсомольская правда” в четверг, 26 июля, с 19:00 мск.

Сочные новости.

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Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав максимальные баллы по всем четырём предметам на Едином госэкзамене. Школьник сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию.

- Некоторые из друзей удивились, но в основном я слышал "Мы и не сомневались", - рассказал “КП” Руслан.

Дело в том, что Салимгареев — давний призер и победитель олимпиад школьников. На его счету победы по физике, математике, русскому языку, астрономии и нанотехнологиям. С одной только Всероссийской олимпиады школьников — 10 дипломов! (подробности)